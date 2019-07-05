林鄭邀見科大學生吃了閉門羹

2019-07-05 12:49 世界日報 香港5日電



港府邀港科大學生閉門會 被學生婉拒 香港中國通訊社 分享 facebook

修訂《逃犯條例》爭議未息，特首林鄭月娥在七一慶回歸酒會上承諾安排更多時間會見各界，惟邀約年輕人先「觸礁」。香港政府4日邀科技大學學生會閉門相會，被科大學生會婉拒。

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科大學生會4日說，港政府3日透過學校高層聯絡，邀請學生會出席閉門會議，但他們拒絕，並提出三項對話條件，包括要回應成立獨立調查委員會、撤回修訂逃犯條例等訴求、對談要包含各界別代表和公開，並提議在科大校園作全民對話會。

科大學生會4日發出聲明說，要求林鄭月娥回應民間訴求，指6月兩次大型遊行，已有四大訴求，市民占領立法會時亦曾發出宣言，批評政府一直拒絕回應撤回修例、收回暴動定義、撤銷有關示威者控罪、成立獨立調查委員會追究警隊濫權，及立即實踐真普選等訴求。

聲明又說，社會各界一直都表明反對修例，當中包括商界、醫護界、法律界、教育界等，認為「反送中」運動並無「大台」或領袖，故學生會不能代表所有抗爭者，與政府對談因而必須包含各界代表。

科大學生會的另一要求，是有關對談必須開放予全港市民參與，讓所有人擁有發言權利，並提議用科大的賽馬會大堂，作為全民對話會場，在陽光及世界目光下，繼承「反送中」運動。

林鄭月娥在7月1日上午的回歸酒會上說，經過多次大規模示威事件，她會汲取教訓，確保政府日後工作更貼近民心民情民意。將安排更多時間，會見不同黨派、不同背景的人士，讓她掌握社會脈搏；並透過不同途徑，主動接觸不同背景的年輕人，聆聽他們的心聲。

鍾耀華：對話為拖延 當年「中計」

明報報導，傘運時有份與林鄭月娥等官員公開對話的學聯前常委鍾耀華在臉書稱，每次會面都是為了拖延，然後反噬，形容自己當年「中計了」，「我每次想起林鄭用英文名稱呼我們，我就想作嘔。只恨當時天真，也恨社會反抗經驗沒有好的整理與傳承……搞個對話除了推出幾個學生明星，還有什麼實際爭取到？」

鍾耀華說這只讓人更感絕望，將絕望的年輕人再推向更黑暗的深淵。