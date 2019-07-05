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香港社會撕裂 年輕人自殺求助激增 恐引發模仿效應

2019-07-05 12:50世界日報 香港5日電

反修例風暴後情緒不穩 港人求助防自殺組織 美聯社
反修例風暴後情緒不穩 港人求助防自殺組織 美聯社
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香港爆發反修訂逃犯條例風暴讓不少人情緒不穩，至今不但涉及3起命案，還有42人因此向防止自殺組織求助。其中，以年輕人的求助較多。

「香港撒瑪利亞防止自殺會」總幹事曾展國4日在官方香港電台節目中表示，6月9日到7月3日，防止自殺會接獲42起涉及反修例事件的求助個案，較平常每月多了30多件。

他說，在上述時段中，年輕人的求助數字較高，大部分求助個案對社會運動帶來的撕裂感到不開心，尤其是與家人或朋友對於反修例抱持不同看法。

此外，也有個案當事人對社會現況感到失望、無助以及看不到出路。

曾展國說，近日的自殺個案及自殺預告也有所增加，擔心社會運動會引發模仿效應。

香港泛民主派上個月多次發起大規模反修例遊行或集會，其中12日大批示威者包圍立法會的行動與警方爆發衝突，警方施放了超過150枚催淚彈。

上個月香港發生的3起命案也涉及反修例，第一起個案是兩名參加反修例的示威者發生口角，其中一人被對方推倒後喪生。

其後，一名示威男子在金鐘太古廣場墜地死亡；另有一名年輕女性因為憂鬱及感情原因跳樓輕生，死前曾留下反修例遺言。

3日也有一名反修例的年輕網民在網上留言表示準備到金鐘太古廣場自殺，但後來被人找到，經勸告後放棄輕生念頭。

反送中香港
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