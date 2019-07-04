撐警後… 梁家輝「深夜食堂」獲准上映

2019-07-04 01:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



香港藝人梁家輝。 （中新社） 分享 facebook

香港演員梁家輝二年前自編自導的「深夜食堂」電影，原計畫去年上映，但一直未獲中共給予檔期。「七一」前夕，梁家輝在香港「撐警集會」上表態支持港警後，七月二日獲知已排定上檔日期。中共官媒「環球時報」還罕見刊文推薦此電影。

「深夜食堂」原作為日本漫畫，梁家輝二○一七年開始製作「深夜食堂」中文電影版，原預計二○一八年上映，卻但一直未獲得上映檔期。

這部電影雖然早已製作完成，在大陸卻一直未有上映的消息，無法排上上映檔期。直到七月二日，片方正式公開「夜百味」預告和「不打烊」海報，宣布在八月卅日於大陸上映。

中共黨媒「環球時報」還刊文宣稱，稱本片陣容強大堪稱年度之最，演繹百味人生，樣樣皆是中國觀眾們熟悉的家常味道，瞬間喚醒食客們對家味的溫暖記憶，「力求接近漫畫的同時也具有中國人的忠厚。」

文章又指，梁家輝想給中國觀眾展現一個充滿「中國味」的深夜食堂，「做一些中國的食物，講一講中國老百姓的故事。」更稱讚他在片巧用以往的經驗揣摩角色的細膩情感，進而準確傳遞給演員，「眼神中隱藏著無限故事，令觀眾更為好奇。」

「深夜食堂」獲批大陸上映，剛好是梁家輝七一前夕在「撐警集會」上表達立場後的短短數日。因此亦有人質疑，這是中共官方對他的「回禮」之一。

香港七一遊行前夕，香港建制派立法會議員何君堯在金鐘添馬公園發起「撐警集會」，梁家輝等部分香港藝人到場支持。七月二日片商馬上公布電影「深夜食堂」的海報與上映日期。