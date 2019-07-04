親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

董建華談反送中：手法專業須徹查

2019-07-04 01:11聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

香港七一回歸日，第一任特首董建華（左）與現任特首林鄭月娥（右）相互敬酒。 （中通...
香港七一回歸日，第一任特首董建華（左）與現任特首林鄭月娥（右）相互敬酒。 （中通社）
分享

香港特首董建華昨天與香港媒體茶敘時說，大批年輕人參加「反送中」運動，是他在任期間推行的教育改革所致。當時他推行通識教育並改革中史（中國史）課程，是導致香港年輕人「出問題」的原因。

無線電視台報導，現任中國人民政治協商會議全國委員會副主席的董建華與媒體茶敘，他說，香港通識教育「完全失敗」，有需要作出修正。

他還說，一日破壞香港立法會的示威者中，部分帶頭衝擊的人「手法專業，政府必須徹查」，因此需要把相關者繩之於法，且要找出背後指使的人。

對於港府修訂逃犯條例所引發的爭議，董建華認為，特首林鄭月娥已道歉及承認不足，他了解到北京中央仍支持林鄭月娥，希望各界繼續支持她施政。

中央社報導，董建華是香港主權轉移後首任特首，當時外界流傳他是時任中共總書記江澤民欽點的人。

董建華上任之初，民望頗高，當時有民調顯示，他上任前獲七成受訪者支持。董建華上任後曾改革教育政策，在中學推行通識教育，並把中國史從必修改為選修。

通識教育是教授學生時事通識，但這項課程近幾年來引起社會頗大爭議，有人認為中學生人生經驗不足，加上老師各有不同政治立場，令通識教育變成老師們的「洗腦」課程。近幾年來，有老師強烈要求把中史教育改回必修課，讓學生更認識中國。

二○○三年，董建華政府提出就基本法第廿三條進行立法，以防止分裂國家和判國等罪行，結果引起反彈，曾有五十萬人上街抗議。二○○五年，董建華提早離任。

反送中香港

相關新聞

香港大風暴過後 學界發出第三種聲音：積極對話補裂痕

2019-07-04 01:28

向陸客宣傳反送中 港網民發起七七「九龍遊行」

2019-07-04 01:24

立法會被占 港警掌握逾10人 近日拘捕

2019-07-04 01:19

撐警後… 梁家輝「深夜食堂」獲准上映

2019-07-04 01:07

香港太陽花 梅伊：直接向中國領導階層表達憂慮

2019-07-03 21:50

香港反送中餘波 7人涉嫌公開警員資料被捕

2019-07-03 18:06

英重申聯合聲明效力 北京：沉浸殖民者幻象

2019-07-03 17:07

參加香港反送中遊行 葉德嫻歌曲被中國下架

2019-07-03 14:00

「天堂留位」被消失…特首記者會 爆「刪問」風波

2019-07-03 12:51

立會遭破壞 科大校長：應探討原因

2019-07-03 12:51

港民主派取消到特首辦請願 籲反送中抗爭不要過激

2019-07-03 12:30

高度關心逃犯條例 韓正「七一」前坐鎮深圳 一個月內兩度南下

2019-07-03 12:22

反送中引爆中英緊張 英強硬警告北京遵守「聯合聲明」

2019-07-03 11:42

27年前神預言！李光耀：50年後，你以爲中國會讓香港有別於廣東嗎？

2019-07-03 11:04

七一遊行後 港府與港民的「民意爭奪戰」

2019-07-03 10:23

港警追緝反送中破壞立法會 掌10人罪證

2019-07-03 09:34

反送中占領立會 人民日報：挑戰兩制底線

2019-07-03 09:14

香港「太陽花」能擋送中？ 這8點看完就驚醒

2019-07-03 09:00

港警強力清場 示威者撤離立法會

2019-07-03 00:08

郭台銘：一國兩制失敗 朱立倫：衝擊台灣大選

2019-07-03 00:01

川普：很不幸有政府不希望民主

2019-07-02 23:57

立法會復原 估需數千萬港幣

2019-07-02 23:55

香港科大校長公開信：譴責暴力 也應探討原因

2019-07-02 23:54

特首「黑面」避答 記者會爆出「刪問」風波

2019-07-02 23:51

港警撤守 示威衝入立法會 設好的局？

2019-07-02 23:48

董建華：香港年輕人反送中 是他推動教改所致

2019-07-03 18:47

梁家輝力挺港警後 執導「深夜食堂」終獲陸上映

2019-07-03 14:53
看更多

熱門文章

香港「太陽花」能擋送中？ 這8點看完就驚醒

2019-07-03 09:00

影／錯愕！百度李彥宏演講 觀眾衝上台潑水

2019-07-03 10:57

台灣晶片人才湧向大陸 3年薪資等於台灣8年

2019-07-03 13:58

新城發展控股董座性侵女童 股價暴跌20%

2019-07-03 15:49

梁家輝力挺港警後 執導「深夜食堂」終獲陸上映

2019-07-03 14:53

3600萬跑車燒成廢鐵 男淡定：堵車害的

2019-07-02 17:53

酗酒十年每天一瓶 78歲老翁長出「大象鼻」嚇壞急求診

2019-07-03 10:47

大陸發明「步態識別系統」 遮臉也能認出你

2019-07-03 16:57

從這裡進入新疆 邊界警察偷偷在觀光客手機上裝監視APP

2019-07-03 09:56

美智庫與國台辦會議報告：陸憂川普政府測試北京對台底線

2019-07-03 04:16

參觀全球最大無人港 柯文哲讚嘆「上海洋山港」高科技

2019-07-03 14:43

中共交通部：將麻六甲海峽安保提升至最高級

2019-07-03 16:25

這座北京新機場獲評「世界新七大奇蹟」 外媒也搶拍

2019-07-03 13:33

反送中引爆中英緊張 英強硬警告北京遵守「聯合聲明」

2019-07-03 11:42

影／比黃金還貴！青藏冰河消退 冬蟲夏草更難採

2019-07-03 15:04

第三次會見上海市長 柯文哲終於穿上皮鞋了

2019-07-03 20:47

騙婚太多！中共胡志明總領館：到越南相親要自我保護

2019-07-03 16:23

董建華：香港年輕人反送中 是他推動教改所致

2019-07-03 18:47

英外交大臣涉港言論 陸怒批沉浸在昔日殖民幻想中

2019-07-03 16:53

港民主派取消到特首辦請願 籲反送中抗爭不要過激

2019-07-03 12:30

高度關心逃犯條例 韓正「七一」前坐鎮深圳 一個月內兩度南下

2019-07-03 12:22

任教大陸大學違法？ 中研院：再行文陸委會釐清

2019-07-03 12:17

雙城論壇／追求兩岸和平合作 柯P送上「一心一意」壺

2019-07-03 18:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top