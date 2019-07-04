董建華談反送中：手法專業須徹查

2019-07-04 01:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



香港七一回歸日，第一任特首董建華（左）與現任特首林鄭月娥（右）相互敬酒。 （中通社） 分享 facebook

前香港特首董建華昨天與香港媒體茶敘時說，大批年輕人參加「反送中」運動，是他在任期間推行的教育改革所致。當時他推行通識教育並改革中史（中國史）課程，是導致香港年輕人「出問題」的原因。

無線電視台報導，現任中國人民政治協商會議全國委員會副主席的董建華與媒體茶敘，他說，香港通識教育「完全失敗」，有需要作出修正。

他還說，一日破壞香港立法會的示威者中，部分帶頭衝擊的人「手法專業，政府必須徹查」，因此需要把相關者繩之於法，且要找出背後指使的人。

對於港府修訂逃犯條例所引發的爭議，董建華認為，特首林鄭月娥已道歉及承認不足，他了解到北京中央仍支持林鄭月娥，希望各界繼續支持她施政。

中央社報導，董建華是香港主權轉移後首任特首，當時外界流傳他是時任中共總書記江澤民欽點的人。

董建華上任之初，民望頗高，當時有民調顯示，他上任前獲七成受訪者支持。董建華上任後曾改革教育政策，在中學推行通識教育，並把中國史從必修改為選修。

通識教育是教授學生時事通識，但這項課程近幾年來引起社會頗大爭議，有人認為中學生人生經驗不足，加上老師各有不同政治立場，令通識教育變成老師們的「洗腦」課程。近幾年來，有老師強烈要求把中史教育改回必修課，讓學生更認識中國。

二○○三年，董建華政府提出就基本法第廿三條進行立法，以防止分裂國家和判國等罪行，結果引起反彈，曾有五十萬人上街抗議。二○○五年，董建華提早離任。