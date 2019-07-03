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反送中升級為爭普選 民團發起聯署撐香港

2019-07-03 13:33中央社 台北3日電

香港反送中示威者1日攻占立法會，並提出實行「雙普選」的訴求。台灣公民團體昨天也發起連署，聲援將行動升級為爭取民主，並強調台港社會將「風雨同舟，結伴而行」。

香港示威者1日晚間一度攻占立法會大樓，並提出：徹底撤回逃犯條例修訂、收回暴動定義、撤銷至今對所有反送中抗爭者的控罪、徹底追究警隊濫權情況，並要求以行政命令解散立法會，立即實行雙真普選（行政長官和立法會選舉全面普選）等5項訴求。

華人民主書院2日發起連署聲明稱，上述第5項訴求，將反送中運動提升為「要求雙普選，爭取民主」的運動，此次占領行動已將被動守護自由人權的訴求，轉化為主動要求民主，成為香港民主抗爭的又一里程碑。

聲明也認為，香港特首林鄭月娥1日一方面升旗儀式中高調對外宣稱要與年輕人溝通，另一方面「卻撤出立法會警力誘使示威者占領」，再以輿論機器指責占領是暴力行為，企圖操弄民意，更拒絕民主派議員提議的緊急會晤。

聲明稱，港府所謂願意與青年溝通的宣傳，不到一天就被證明為謊言。

聲明也表示，港府在兩次百萬人遊行和3名抗爭者以死相諫後，仍不肯正式撤回法案，也不成立獨立調查委員會追究警方濫用武力，反而強硬支持警方暴行。因而讓示威者對政府徹底失望，民怨沸騰升級至占領行動，是典型的官逼民反。

聲明表示，攻占立法會雖引起部分民意轉向，但台灣民主運動也曾在1980年代經歷過挫折與迷惘，挑戰威權的民主運動不可能一蹴可及，而是在失誤反挫中成長，也希望此次行動能深化香港抗爭者的互相理解。

聲明說，希望港人能再這次經驗中積聚更強大的民主力量，並強調「台灣公民社會將與你們風雨同舟，結伴而行」。

立法會香港特首反送中

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