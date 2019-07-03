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立會遭破壞 科大校長：應探討原因

2019-07-03 12:51世界日報 香港3日電

香港科大校長：譴責暴力 也應探討原因 歐新社
香港科大校長：譴責暴力 也應探討原因 歐新社
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香港科技大學校長史維向全校發出公開信，指立法會發生的事件令人困擾及傷心，有關暴力行為要被譴責，但不應個別解讀事件，須觀察過去數周情況，如何引致7月1日晚間的失控。

史維在公開信中說，大多數示威者都是年輕人和學生，他們充分了解後果後，仍作出相關行動，大家應探討事情的根本原因。現時最重要是各方直接對話，以開放的態度彼此聆聽，緩和社會的緊張氣氛，持續對立只會令香港更分化，香港會成為終極輸家。任何人關心香港的未來，都應該出力促成對話。

目前史維是第一個就事件向師生勇於表態的大學校長，香港另一間大學的學者說，史維言論公正持平，表現出知識分子的風骨。

中港各界也紛紛發表意見，香港律師會發表聲明，譴責部分示威者暴力包圍立法會大樓、襲擊警員，並破壞公物的行為，是對法治的侮辱。親泛民的大律師公會主席戴啟思批評示威者的暴力行是破壞香港法治。青年團體則說，港府並無重視青年聲音，被壓迫之下才走上絕路，選擇採用衝擊的手法發聲，呼籲港府正面回應示威者訴求。

港澳辦、中聯辦 譴責暴力

國務院港澳辦、駐港中聯辦和外交部駐港特派員公署都發表聲明，譴責昨日暴力衝擊立法會大樓，指其是公然挑戰「一國兩制」底線。外交部發言人耿爽表示，暴力衝擊立法會大樓、肆意損壞設施，是踐踏法治、危害社會秩序的嚴重違法行為。

據悉，發起多次大規模反送中遊行，且獲得廣泛支持的泛民，因立法會遭嚴重破壞而備受壓力。綜合當前輿論討論，泛民的壓力大致有兩點，一是反修例變成「暴力衝擊」，二是泛民方面至今沒有譴責示威者破壞議會。

香港立法會

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