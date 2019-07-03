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「天堂留位」被消失…特首記者會 爆「刪問」風波

2019-07-03 12:51世界日報 香港3日電

特首記者會 爆出「刪問」風波 香港中國通訊社
特首記者會 爆出「刪問」風波 香港中國通訊社
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香港七一遊行和衝擊立法會事件後，留下兩個風波，其中一個是「刪問」風波。特首林鄭月娥2日凌晨4時召開記者會，其後公布的新聞稿，刪去了記者至少六個追問的問題，香港記者協會提出嚴正抗議。

林鄭聯同政務司長張建宗、保安局長李家超及警務處長盧偉聰，2日凌晨4時在警察總部召開記者會。大批在場傳媒搶著提問，問在反對修訂《逃犯條例》連串風波中，已有三名年輕人自殺身亡，衝擊立法會的示威者形容自己「視死如歸」，追問林鄭是否真的有聆聽年輕人聲音，以及是否對今日局面有責任。

港府新聞處昨天早上約7時30分，發布有關「行政長官會見傳媒開場發言和答問內容」的中文版本，本應是逐字記載的紀錄中，刪除多名記者的提問內容。

特首記者會 爆出「刪問」風波 香港中國通訊社
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香港電台最先揭露被刪除的兩個提問：「你覺得自己有無責任令到今日暴力事件發生，點解（因何）會令到有青年說『我要視死如歸去占領立法會』」；以及「特首你成日話，天堂留左個位俾（給）你，你依家點樣（現在怎樣）對得住三個自殺人士的家屬，還有你覺不覺得會下地獄」。

其後蘋果日報即時新聞也列出四個被刪問題，除以上兩問，還有「你是否完全看不到有人因為這次事件而死？」「對於有指今次事件是因為特首你不聆聽民意造成？你有何回應？」

明報則仔細對照了政府發稿版本及現場錄影，發現被刪的問題有六個，除以上四個，還有「三名年輕人自殺，你有沒有聽到年輕人的聲音？為什麼這麼多日都不回應？」「（示威者）今日的行為，是否因為你不回應訴求所致？」

香港記者素以提問尖銳著稱，林鄭聽到上述提問，據說是「黑面」避答。

特首辦：非逐字記錄

香港記者協會發表聲明，指特首會見記者後，在政府新聞公報中刪去部分提問，嚴重削弱公眾知情權，記協對此表示極度遺憾，要求港府解釋原因，以及選取發布記者提問內容的準則。

香港政府新聞處轉達香港特首辦回覆，答問內容並非逐字紀錄，主要記錄特首回答的問題和答案，特首辦新聞組準備有關答問時，提問內容是否敏感並非考慮因素。

香港特首立法會警察

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