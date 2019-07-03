逃犯條例／韓正「七一」前坐鎮深圳 一個月內兩南下

2019-07-03 12:22 香港01 沙半山



香港在修訂逃犯條例風暴中度過回歸22周年，更爆發示威者闖入及破壞立法會大樓事件，震動社會。據了解，中央高度關心今年七一遊行形勢，主管港澳事務的國務院副總理韓正更於6月30日南下深圳坐鎮，以近距離及迅速掌握香港民情。暫未知韓正是否已返回北京。

熟悉北京想法人士指出，今次韓正南下，突顯了中央關心香港，亦會以「一國兩制」原則行事，而非高壓處理香港事務。

主管港澳事務的國務院副總理韓正，消息指一個月內兩度南下，近距離掌握香港情況。圖／香港01提供 分享 facebook

消息指，韓正是在「七一」前，即6月30日抵達深圳，「因為香港反修例的浪潮仍在持續，中央今年特別關心七一遊行的形勢」。消息又指，林鄭月娥於2017年3月當選特首後，由於往後兩年政局相對平穩，七一遊行期間有領導人南下，屬近年來首次，亦反映了北京對香港近期局勢的關注程度。

今次已是韓正一個月內第二次為港澳事務南下。上一次據悉在6月12日後，當時香港發生了「612」警民大衝突，作為中央港澳工作協調小組組長的韓正，於6 月14日在深圳接見特首林鄭月娥，翌日林鄭宣布暫緩逃犯條例修訂工作。

今年七一遊行的焦點，是未遊行前已有示威者衝擊立法會，遊行結束後更有示威者闖入立法會，並進行破壞，事件震動香港社會。消息說，中央港澳工作協調小組料會全速開動機器研判局勢，提出應策，「韓正碰巧在前沿掌握資情，或可更快作出決策」。

過往香港有大事發生，中央領導人都會到深圳「督軍」或處理，包括2017年特首選舉期間，時任全國人大委員長、港澳工作協調小組組長張德江與政治局委員孫春蘭在深圳，分別會見多個建制政黨、社團代表，聽取各人對特首選舉的意見，並明言林鄭月娥是中央唯一支持的人選。

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