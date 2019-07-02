《金山人語》反送中自由運動 翻轉香港

香港示威群眾攻占立法會大樓議事廳，毀損設備並噴上抗議字句，包括「太陽花HK」、「反送中」等字眼。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook

香港7月1日又有大遊行，「民陣」說有55萬，雖比6月9日的100萬和6月16日的200萬減少了，但仍是1997年以來最多人的七一遊行。這天除了遊行，反送中的另一焦點是，示威者從下午到深夜一直包圍立法會，並於晚上9時多衝進和占據立法會，示威者進入立法會後進行破壞和塗鴉。特首林鄭於2日清晨4時在警察總部舉行記者會，指衝進立法會的行動違法，示威者是暴徒，政府必會追究。

由6月初至7月1日的香港人「反送中」運動，一直以兩種方式進行，一是遊行，這包括了9日的百萬人大遊行、16日的200萬人大遊行，以及七一的55萬人大遊行。二是示威者與警方爆發的衝突，這包括12日政府總部外的大衝突，警察不但向示威者發射150枚催淚彈，並向示威者開槍(橡膠子彈和布袋彈)。

這兩種反送中行動其實可定義為「自由運動」，因為這是港人爭取自由的行動。「反送中」是反對香港政府強推「逃犯條例」修訂，港人害怕修例一旦通過，人人都有可能被引渡到大陸受審，因此失去香港人現在享有的免於被引渡去大陸的自由。香港在現有法律下只會在香港受審，不會被引渡去大陸。港人現在享有言論自由和集會自由，但修例一旦通過，批評北京和悼念六四將會成為禁忌。

只要港府不撤回修例，以及不收回612衝突的暴動論，「遊行」和「示威者與警方衝突」兩種抗爭行動就會繼續發生，至於抗爭會維持多久，要看北京和港府的下一步政策，但在9月學校復課前的7月和8月，年輕人將不會放棄行動。

特首林鄭在9日百萬人遊行和12日大衝突之後，對修例仍然強硬，但到了14日態度突變，宣布「暫緩」修例，當時她應該是接到北京的指示，所以才會「放下身段」；由那時起，這種「暫緩政策」一直持續至今。其實所謂暫緩，即是「拖延」，既不會撤回修例，也不會收回612衝突的暴動論，林鄭自己更不會下台。這樣的拖延，自然是希望遊行和示威者行動會逐漸降溫。

眼前的形勢是，林鄭和港府正等待北京的進一步指示。以下三項因素可能影響北京對香港的下一步政策。北京在G20的「川習會」變得強硬，因此北京下一步的對港政策也不會軟化；台灣明年初的總統選舉和香港明年中的立法會選舉，將會使北京考慮，不致在香港鎮壓示威行動，因為鎮壓必引起港台民意反彈，導致台港反共情緒爆發，讓北京不喜歡的候選人當選。