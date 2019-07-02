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香港太陽花 郭台銘譴責港府對老百姓動用武器

2019-07-02 13:25中央社 台北2日電

香港立法會昨晚一度遭「反送中」示威者占領。國民黨總統初選參選人郭台銘今天說，香港一國兩制失敗，譴責港府對老百姓動用武器；同為參選人的朱立倫則呼籲港府尊重民意，趕快化解紛爭。

香港主權轉移22週年，七一遊行在1日下午3時展開，眾多香港民眾再度擠爆街頭，提出特首林鄭月娥下台等訴求。香港立法會大樓晚間遭多名示威者闖入占領，上千名鎮暴警察於今天0時以催淚彈強勢清場。

郭台銘今天表示，他很早就說過「香港的一國兩制是失敗的」。太陽花學運時，可看出國民黨的高度，時任行政院長江宜樺沒有用武器對付老百姓，後來雖造成國民黨大敗，他認為是光榮的敗；但港府對老百姓動用武器，應受到譴責，他盼香港繼續保持繁榮自由。

朱立倫則表示，堅決支持民主自由，反對任何專制獨裁，也希望香港可以和平理性解決這個問題，並呼籲港府一定要尊重民意，趕快化解爭議。

國民黨透過新聞稿表示，過去數週香港民眾多次走上街頭，以和平方式行使集會和抗議的基本權利，期盼香港民眾能維持理性抗爭；國民黨也不認同港府以激烈手段處理群眾運動，呼籲雙方應本於民主精神，持續溝通化解對立。

國民黨強調，中國大陸在香港實施的一國兩制實屬失敗，黨主席吳敦義日前即曾發表聲明強調，從反送中運動越演越烈可知，中國大陸對港澳連實施所謂一國兩制都是虛言，並呼籲在「一中各表」的堅定基礎上，維護國家生存，確保兩岸和平穩定發展，才能永續享有安和樂利的生活。

國民黨表示，絕不支持一國兩制，立場清楚，遠比總統蔡英文虛無飄渺的所謂維持現狀的兩岸政策，更為具體清晰，國民黨執政8年期間，以「一中各表」的「九二共識」作為維持兩岸和平發展的基礎，絕不是民進黨刻意混為一談的「一國兩制」，希望民進黨停止抹紅伎倆。

國民黨認為，民進黨關心香港人權，另一面卻限縮台灣的直接民權，強制修法沒收台灣人民的公投權利，這是莫大的諷刺，也期盼民進黨的關心香港民主人權，不是以自身的政治利益為最優先考量。

香港國民黨一國兩制

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