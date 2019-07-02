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民陣發家書籲港人站在雞蛋一方 不指責不割席 一個不能少

2019-07-02 13:56香港01 鄧穎琳

香港政府擬修訂《逃犯條例》引起民憤，昨日香港市民藉七一大遊行表達對港府不滿，民陣指有55萬人出席，警方指高峰期有19萬人；同時有示威者衝擊立法會，在警方突然撤離下，大批示威者成功進入立法會，並在選擇性地破壞現任和部分前主席的照片、區徽等，警方最後於今日凌晨施放催淚彈清場。

七一遊行衝擊立法會，施放催淚彈清場。圖／香港０１提供
七一遊行衝擊立法會，施放催淚彈清場。圖／香港０１提供
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民間人權陣線今日早上（2日）發家書，表示不希望見到暴政催生的行動，但理解和明白抗爭者的選擇，「昨夜一眾學子，奮不顧身，放手一搏，其實只是踏出了比我們所有人都更有勇氣的一步」，民陣批評港府在經歷多次大規模遊行、三人自殺身亡後依不為所動、態度傲慢，呼籲不同想法的港人站在雞蛋的一方，不指責、不割席，「堅持一個人都不能少，為我們愛的香港人走下去。」

民間人權陣線秘書處今早透過社交網站向港人發家書，直言相信經歷昨夜一役，坊間會有不同想法，但懇請關心及愛護香港的朋友，「在雞蛋與高牆之間，永遠站在雞蛋的一方。」

民間人權陣線今早向港人發家書。圖擷自民間人權陣線 Civil Human Rig...
民間人權陣線今早向港人發家書。圖擷自民間人權陣線 Civil Human Rights Front
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民陣批評政府經歷兩次百萬人遊行及三名市民犧牲生命後仍不為所動，令人對困局感到悲傷、絕望、憤怒，以及在運動升級上苦思無果。民陣表示，不希望見到暴政催生的種種行動，但絕對理解和明白抗爭者的選擇，形容一眾學子奮不顧身、放手一搏，是踏出了比所有人更有勇氣的一步，相信抗爭者和大家一樣，甚至比大家更愛香港。家書中提到，爭取民主長路漫漫，呼籲大家不指責、不割席地互相守護，堅持一個人都不能少地走下去，又指會在同一條船上，擁抱大家，守護大家，愛惜大家。

6月9日和6月16日的大遊行，民陣統計分別有103萬人和200萬人參與；而警方則統計9日遊行高峰期有24萬人，16日遊行只統計原定路線，高峰期有33.8萬人。

延伸閱讀：

【逃犯條例】歐盟回應示威者衝擊立法會　呼籲克制及對話

【逃犯條例】民主派約林鄭會面被拒　發聲明炮轟：推年輕人到絕望

文章授權轉載自《香港01》

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