談反送中 川普：有些政府不希望民主

2019-07-02 14:13 聯合晚報 華盛頓記者 聯合晚報 華盛頓記者 張加 ／1日電



對於香港反送中抗議最新進展，美國總統川普指出，示威者是為追求民主，「但很不幸的，有些政府不希望民主」；美國國務院則呼籲香港各方克制。

川普1日在白宮一場活動短暫接受媒體提問，被問及對香港抗議事件的回應；川普說，希望此事能獲解決，他之前和中國大陸國家主席習近平進行良好對話與討論，簡短談到此事，但這很哀傷，他很少看到這樣的抗議事件。

另名記者追問川普關於香港，指美國一向支持民主運動，他是否有訊息傳達給追求更多民主的示威者？川普回應，他們正追求民主，大多數人都希望民主，不幸的是，有些政府不希望民主。川普回應相關問題時，並未表態是否支持香港示威。

美國國務院發言人1日指出，美方已知相關報導，敦促各方避免使用暴力，香港的成功取決於法治與尊重基本自由，包括言論自由與和平集會。

該發言人表示，美國駐港澳總領事館於1日發出警示，建議美國公民避免任何示威活動，謹慎行事，留意媒體的最新報導，並保持低調。

英國外相韓特（Jeremy Hunt）推文指出，他希望在周年紀念日強調英國對於香港及其自由的支持堅定不移；沒有暴力行為是可以接受的，但香港人須保有在合法情況下和平抗議的權利，一如成千上萬勇敢民眾今天的展現。

歐盟對外事務部（EEAS）發布聲明表示，少數試圖強行闖入立法會大樓的人士，並不代表大部分的示威者，他們多數以和平方式進行連續抗議活動；在最新事件後，最重要的是克制行動，避免事態升溫，並透過對話與協商向前邁進。