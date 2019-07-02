泛民轟林鄭「推年輕人到絕望」 建制譴責暴力

2019-07-02 12:56 世界日報 香港2日電



【衝擊立會】泛民斥林鄭「將年輕人推到絕望」 行會建制譴責暴力 中央社 分享 facebook

民主派議員及民陣發聲明，批評特首林鄭月娥至今對「五大訴求」未有任何回應和溝通誠意，「將年輕人推到絕望」。

綜合媒體報導，42名建制派議員發表聲明，嚴厲譴責極端暴力分子擾亂公眾秩序，支持警方追究違法者，認為民主派議員應該分清黑白，譴責暴力分子，維護法治。

港大法律學者、基本法委員會委員陳弘毅形容，示威者闖入立法會肆意破壞，非法律所允許，公民黨昨晚聲明竟然沒譴責暴力衝擊，把事件歸咎於特區政府，令他痛心。行會全體非官守議員昨強烈譴責示威者嚴重破壞香港法治傳統；他們支持警方追究責任，把違法者繩之於法，維持公眾秩序。

明報報導，議會陣線朱凱認為，現時局勢危險，如要出動到北京政府鎮壓，會是很大悲劇。民主黨許智峯認為唯一可改變的是林鄭下台或有措施回應市民訴求，他未必認同衝入立法會行為，但希望公眾多諒解，這些年輕人才是被壓迫一群。

大律師公會主席戴啟思指示威者或違反多項刑事罪行，包括非法集結、刑事壞、強行進入處所等。他說政府不應對衝擊行為讓步，但同時應回應市民訴求，包括撤回修例和成立獨立調查會。

據報導，2014年台灣「太陽花學運」，示威者從3月18日開始占領立法院，抗議兩岸服貿協議「黑箱作業」。占領初期，時任台灣總統馬英九曾邀運動領袖對話不果，4月6日時任立法院長王金平進入占領場地與學生對話，提出制定《兩岸協議監督條例》的承諾，占領行動的決策小組翌日宣布抗議「已完成階段性任務」，在4月10日晚上退場。