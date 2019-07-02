阻撓修法 「死士」豁命施壓港府

2019-07-02 12:55 世界日報 香港2日電



【衝擊立會】「不向政府施壓，政府當你不存在」臉書傳10多死士「豁出這條命」 路透社 分享 facebook

香港立法會昨天爆發嚴重衝撞，示威者說之前百萬人和平上街訴求，甚至有人以結束生命控訴，都無法獲得港府回應，他們稱「如果不向政府施壓，政府就當你無到（不存在）」，因此決定癱瘓立法會，令其無法修訂法案；臉書上還出現10多死士，說早有心理準備，要「豁出這條命」。

明報報導，闖入立法會的示威者以年輕人為主，有未成年、剛考畢中學文憑試（DSE）的學生，也有20多歲在職青年。26歲的Ethan、20歲的陳男及20多歲的Kobe不約而同說，市民曾就反修例多次和平遊行，即使200萬人上街，政府也當沒聽到，更有3名示威者因而結束生命。

他們認為，昨日衝擊立法會是「官逼民反」、「市民不向政府施壓，政府就當你無到」，期望有如台灣太陽花學運，癱瘓立法會，令議案無法通過。

報導指出，學聯前副秘書長岑敖暉在臉書轉載三段網上文字，嘗試說明昨日衝擊立法會的狀況。他引述其中一段：「現場的社工朋友透露，他們（衝擊立法會的示威者）不是鬼，而是死士，有十幾人預了無條命(預備豁出這條命)。另一朋友也說，現場青少年聚集在立法會示威區開會，有九人舉手做死士，所以他是想自殺，不過用另一方式。」

綜合媒體報導，昨午1時30分開始衝擊立法會前，曾以投票方式決定是否要發動衝擊，有4個衝擊目標供在場者投票，地點包括立法會或政總、金紫荊廣場、紅磡香港體育館、禮賓府。最後約100人支持衝擊立法會或政總，成為最多人支持的選項。

示威者一度希望表決衝擊時間，有人希望即時衝擊，惟有人認為當時物資不足；亦有人指可待民陣遊行隊伍到達立法會外再衝擊，但有人說遊行的市民反對衝擊，最後未就時間表決，示威者就開始準備及布陣。現場所見，曾有在旁參與會議的示威者不滿意投票結果。

蔡子強：未必獲輿論同情

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強稱，相關行為令人疑惑，既沒迫切性和明確目標，亦導致社會焦點由民陣遊行變成衝擊行動，對運動造成很大傷害。

民調：7成遊行者 續挺「不合作」

香港新聞組╱香港2日電

在港府「暫緩」修訂《逃犯條例》及道歉後，香港民憤仍未平息，過去兩周持續有示威。對於是否支持七一後再發起不合作運動，民調顯示，支持率達七成六，同時逾九成人認為特首林鄭月娥需問責下台。

明報昨在七一遊行期間訪問321人、在慶委會維園慶祝活動訪問121人。針對林鄭過去一年於「修補社會撕裂」、「解決房屋問題」、「促進香港民主」、「改善民生」及「維持法治和司法獨立」範疇的評價，參與慶回歸的受訪者對於林鄭改善民生的評分最高，為6.93分；參與遊行者對5項範疇評分則無一及格。