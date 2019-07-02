香港太陽花 英媒：中國反應全世界都在看

2019-07-02 11:52 中央社 倫敦2日專電



香港抗議民眾昨晚衝進立法會大樓，全世界媒體都密切關注，英國電訊報一篇報導說，外界關注北京政府反應，擔心30年前的天安門事件是否可能重演。所幸最終未釀成流血事件。

香港近來反送中等抗爭活動不斷，氣氛逐漸升高，終於在7月1日香港特別行政區成立紀念日這天達到最高峰。

英國電訊報（The Telegraph）指出，在反送中抗爭中，香港警方過去數週發射過催淚瓦斯、橡膠子彈，還有豆袋彈。然而，部分激動民眾衝入立法會，令人憂心會讓北京有理由使用更激烈的手段驅散抗議者。相較於2014年的雨傘運動，香港警方這次顯然更有準備，全副武裝，配備防暴盾牌、警棍，身穿安全背心。

所幸情況沒有進一步惡化，示威者全部撤離立法會大樓。

從英國廣播公司（BBC）拍攝的清場畫面可看到，立法會內部的牆上被示威者噴漆，寫著「狗官」、「時代革命」、「反送中」等，現場遺留民眾用來遮擋胡椒噴霧、擋臉避免身分曝光一舉兩用的雨傘，以及拿來衝撞的鐵柵欄等。

香港示威民眾沒有如台灣太陽花運動一般，堅持占領立法會。立法會議員毛孟靜受訪表示，其實年輕示威者一開始說過要在立法會過夜，還說他們的人數比警察要多出更多。

曾是新聞工作者的毛孟靜說，她聽到這番話感到很害怕。她說：「30年前，我報導過天安門事件，他們說的話，和當年北京學生說的話一模一樣。」

和示威者一同待在立法會的泛民主派立法會議員張超雄則說，他很慶幸所有人都安全離開，沒有和港警發生衝突。「如果他們抵抗，我很擔心會造成流血，我認為警方不會遲疑，會用武力驅離他們。」

他也讚許那些回到現場，把不願意離開的人拉走的示威者。「他們回來，把那些人拉走，我們都很高興他們這麼做。」

據稱有4名抗議者說要當「死士」，在接近清場最後期限幾分鐘前，其他抗議者衝進議事廳強拉出這4人。