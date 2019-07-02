太陽花HK 香港示威攻破立法會 港警凌晨清場

香港立法會昨天爆發數波示威者衝擊立法會大門，並與警方發生衝突，晚間九點大批示威者終攻破層層障礙闖進立法會。警方在今天凌晨反制，數次以催淚彈驅趕立法會外聚集群眾，防暴警察進入立法會大樓清場。

香港立法會前從前天深夜起就有示威者守在外頭與警方對峙，並從昨天上午持續到晚間，愈到晚間情況愈激烈。晚間九點，多名手持自製盾牌的示威者衝破層層障礙闖入立法會。

香港示威群眾攻占立法會大樓議事廳，毀損設備並噴上抗議字句，包括「太陽花HK」、「反送中」等字眼。 特派記者許正宏／攝影 分享 facebook

立法會大樓雖在晚間八時發出紅色警示，響起消防警鐘，警方並不斷廣播呼籲停止衝擊。但大批示威者繼續使用鐵管、鐵鏟等工具撞擊立法會的玻璃門，最少五幅玻璃破爛，其中一道玻璃門整幅破碎。

戴上頭盔、手套、口罩的示威者，經破爛的玻璃門闖入立法會大樓範圍，用鐵枝、鐵筆、鐵鏟成功撬開室內的鐵閘，並用木板、膠板、行李箱等物件作為盾牌。後排的示威者就不斷向前線的示威者，運送垃圾桶、膠板、木板等物資。

示威者在闖進立法會前還在閘口投擲物品，煙幕瀰漫。鐵閘後方大批穿著全套裝備、配備長盾的防暴警員戒備。亦有警員配備可以發射催淚彈和布袋彈的長槍。

香港大批抗議青年用鐵籠推車撞破立法會玻璃，闖入立法會。 特派記者許正宏／攝影 分享 facebook

昨天香港民陣發起七一大遊行，同步有網民在網上發起「塞爆金紫荊」示威行動。阻止香港慶祝回歸系列活動的升旗禮，要以示威人群來堵住去觀禮升旗者，包括特首林鄭月娥等一組官員，要令旗升不成。

警方為避免示威行動影響回歸慶典，香港政府提前在星期六就開始封閉會展中心外的街道，又不惜趕走參展商，提前一天結束了會展中心的展覽，用鐵欄和拒馬，把會展中心圍了個密不透風。同時把香港回歸周年升旗禮改用雨天方案進行，即警察在戶外照常升旗，出席典禮的嘉賓則改走水路，搭船由海上抵達會展碼頭上岸，步入會展中心內觀看升旗儀式。

香港特首林鄭月娥表示，近月因反對修訂逃犯條例而發生的事，令她徹底明白，從政者不時要警醒自己，要準確掌握民情。她深切體會到縱使有良好意願，亦需開放包容。她說，會汲取教訓，確保政府日後的工作更貼近民心、民情、民意，更積極地回應大眾的所思、所想、所求，政府的施政風格要改得更開放和更包容，聽取民意的工作要革新。

昨天整個上午，金鐘夏慤道、龍和道、中信大廈一帶，都有示威者與警察對峙，示威者以鐵製手推車衝擊立法會大門。警方噴射胡椒噴劑。到下午五點，示威者一度又一度衝擊立法會，目標包括正門及示威區，部分人以鐵枝撞擊玻璃門。大批示威者用身體將分隔示威區與立法會的鐵欄推開，再上前用磚頭、鐵枝等擊向立法會玻璃門。

ＢＢＣ中文網報導，香港政府發言人引述醫院管理局數字指，截至下午七時，共有卅三男十女送醫院，其中多數出院，兩人留院情況穩定，另有四人情況尚不明朗。