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香港太陽花 港警催淚彈強勢清場3小時餘落幕

香港太陽花…數百人占據立法會 噴漆毀牆怒拆主席照

2019-07-02 00:24聯合報 香港特派員李春、記者林庭瑤／香港、台北報導

香港反送中示威衝突再度升高，示威者昨天晚間衝進立法會大樓議事廳，大批群眾開始在大...
香港反送中示威衝突再度升高，示威者昨天晚間衝進立法會大樓議事廳，大批群眾開始在大樓牆面噴漆。 特派記者許正宏／攝影
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香港示威者昨晚衝進立法會，占據議事廳，並噴漆毀牆怒拆主席照。有如一四年台灣太陽花學運攻占立法院翻版。

香港特區政府發布新聞稿稱，示威者「以極暴力手法衝擊立法會，以鐵籠車和鐵枝等攻擊性武器破壞立法會玻璃大門，政府予以強烈譴責，並表示深切遺憾」，並強調警方會採取適當執法行動保障社會秩序和市民安全。

目前已有數百群眾占據立法會，據悉警方可能自午夜起將強力清場滯留立法會內的示威群眾。

香港大批示威者昨天下午一時許發起衝擊立法會行動，利用鋼管、鐵籠車將立法會側門玻璃撞破後，部分衝擊示威者下午四時一度撤退至夏慤道。但下午五時示威者再發起新一輪行動，撞破至少三道玻璃門，晚間闖入立法會大樓範圍，並嘗試撞擊鐵閘。

昨天下午一時卅分，示威者突然在立法會示威區外衝向立法會，把部分立法會玻璃門撞裂。泛民主派數名立法會議員，包括民主黨主席胡志偉及成員林卓廷，以及梁耀忠和朱凱迪等人，曾盡力阻止示威者衝擊立法會，但被示威者強行拉走。

下午五時，示威者開始手持鐵柱、推鐵籠車衝撞立法會玻璃門，駐守在立法會內的警方多次使用胡椒噴劑企圖阻止示威者。有示威者向立法會示威區一個玻璃門投擲磚頭，有玻璃門裂開，有示威者手持鋼板、滅火筒及鐵通等硬物，撞擊玻璃門。

在立法會大樓內多個玻璃門已經爆裂，大批警察增援，防暴警察手持盾牌及可以發射催淚彈的防暴槍及可以發射布袋彈的槍，有警員戴上防毒面具。警方不再稱呼前方的市民為「示威人士」，改稱「暴徒」，警方一直舉紅旗預告將使用武力。

香港反送中抗爭持續，昨天大批年輕抗議者拆卸立法會外欄杆，打破玻璃後闖入立法會。特...
香港反送中抗爭持續，昨天大批年輕抗議者拆卸立法會外欄杆，打破玻璃後闖入立法會。特派記者許正宏／攝影
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而傍晚六時過後，大批示威者使用鐵桿、鐵錘、鐵鏟等工具，嘗試撬開鐵閘。有人經過損毀的玻璃門進入立法會大樓範圍，有示威者繼續撞擊鐵閘。大批戴上頭盔和口罩的示威者，拆除立法會大樓圍欄的四公尺高大型欄杆，由示威者運往較後位置。

到晚上近九時，示威者撬開其中一個入口鐵閘的底部後，大批示威群眾湧入占據立法會，警方則先行撤離。

香港政府發言人說，已留意到遊行以和平理性方式進行，明白不少市民對修訂逃犯條例的擔心和疑慮，政府已停止所有修例工作，條例草案會在現屆立法會會期於明年七月結束時自動失效。

發言人又說，部分激進示威人士下午不斷以極端暴力衝擊立法會大樓，嚴重影響警察和公眾安全，特區政府予以強烈譴責。

香港示威者前夜起就在立法會前集結整夜，其中一名抗爭者手拿諷刺特首林鄭月娥的照片，...
香港示威者前夜起就在立法會前集結整夜，其中一名抗爭者手拿諷刺特首林鄭月娥的照片，與警方對峙。特派記者許正宏／攝影
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立法會香港太陽花學運反送中逃犯條例

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