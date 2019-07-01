反送中第3起墜樓 港女：七一我去不了

2019-07-01 14:33 世界日報 香港1日電



香港七一遊行前夕，6月30日再有一名女子疑似跳樓自殺，留言說「七一我去不了了」，上約9時不治身亡。這已是第三名反送中人士尋死事件，教育心理學家擔心模仿效應出現，呼籲年輕人勿把自殺行為合理化，無論政治立場如何，切勿輕言求死。

綜合媒體報導，昨天下午3時許，中環國際金融中心(IFC)一名女子突然墜樓，倒臥馬路中心，昏迷不醒。女子送院搶救後，延至晚上9時證實不治。

初步消息稱，這名女子29歲，名鄔幸恩，曾任職幼稚園教師，一年前轉職公證行任文員。據親友說，她本身性格開朗，但今次修例事件對港府的施政及態度感到不滿，曾兩次參加大遊行。

報導稱，鄔幸恩墜樓前曾致電男友處理身後事，其後更在臉書po文「香港，加油。我希望可以看到你們的勝利。七一我去不了，其實真的絕望透了。所有的事情也讓我覺得沒有明天…累了，不想再為明天努力…我是會被社會淘汰的花枝，漂流在河上，而不是在樹上盛開的繁花…。」

警方說，在現場未撿獲遺書，初步調查事件無可疑處。死者身體多處骨折及內出血，送院後立即施手術急救，但最後仍不治身亡。

專家憂模仿效應

另外，29日於粉嶺嘉福邨福泰樓高處墜下身亡的21歲教育大學女生盧曉欣，警方其後於大廈梯間牆壁發現「反送中」字句。教大校長張仁良昨向全校師生表示，校方已啟動危機處理機制應變；教育心理學家擔心出現模仿效應。

明報報導，教大學生會昨午於校內舉行悼念儀式，約300人到場，包括副校長呂大樂及朱耀明牧師和太太等，全場默哀3分鐘、鞠躬及獻花，有人傷心流淚並抱頭痛哭。