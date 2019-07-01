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建制撐警集會 梁家輝、譚詠麟支持

2019-07-01 14:32世界日報 香港1日電

建制派撐警集會 與示威者衝突+梁家輝、譚詠麟、陳百祥撐警＋外交部駐港公署fb發文...
建制派撐警集會 與示威者衝突+梁家輝、譚詠麟、陳百祥撐警＋外交部駐港公署fb發文向警隊致敬 中央社
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香港立法會議員何君堯和香港政研會發起的「撐警隊、保治安、護安寧」集會，昨在金鐘添馬公園舉行，藝人梁家輝、譚詠麟、陳百祥和鍾鎮濤均到場支持，參加者高呼支持警察和特首林鄭月娥的口號，期間與立法會示威區的示威人士衝突。另外，外交部駐港特派員公署昨日也罕見在臉書發帖支持香港警隊。

主辦集會的何君堯早前估計會有2000至3000人參加，但在多個建制團體動員下，參加者眾多，站滿了公園草坪。集會結束時，大會宣布有16萬5000人到場，警方則表示，最高峰有5萬3000人參加。

參加者包括多名政府前高官、警隊前高層、建制派立法會議員和政協委員、人大代表等。基本法委員會副主任譚惠珠發言時說，早前遊行期間警方一直為遊行人士開路，看守商戶防止被搶劫，令每個人都能安全完成遊行抗議，但不能容忍衝擊法治、立法會和政府，質疑有人動機出於選票、金錢或受外國指示。她認為警隊忍辱負重，寧願被圍被打，都不讓香港流血，讓人有藉口打擊香港和中國。

建制派撐警集會 與示威者衝突+梁家輝、譚詠麟、陳百祥撐警＋外交部駐港公署fb發文...
建制派撐警集會 與示威者衝突+梁家輝、譚詠麟、陳百祥撐警＋外交部駐港公署fb發文向警隊致敬 香港中國通訊社
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香港01報導，梁家輝與陳欣健均配合大會主題顏色，身穿藍色上衣到場，稱警方值得支持；譚詠麟稱若警察再受如此對待，「香港無得救」；藝人陳百祥拍片支持；男高音莫華倫則與一眾人大政協領唱《獅子山下》。

大會又播放警察隊員佐級協會前主席陳祖光的錄音，質疑有人要求推翻暴動定性是妨礙司法公正，又說公開犯法可以特赦、執法者被追究是荒謬。

前警務處長鄧竟成上台發言，批評早前包圍警察總部的示威者是暴徒，並非手無寸鐵。他稱近日事件令他很難過，身為退休警務人員，見到警察總部被圍堵、攻擊，以至上班的警員被追打，反問香港法治去了哪裡。

部分參加集會人士包圍立法會示威區內反修例青年，有人情緒激動，向反修例人士吐口水，雙方推撞，警員到場調停。另有部分集會人士撕毀在政府總部外的反修例標語以及悼念身故反修例人士字句。

香港警察立法會

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