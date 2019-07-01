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反送中聲浪下 林鄭承諾：施政更包容

2019-07-01 14:32世界日報 香港1日電

反送中聲浪中，林鄭承諾施政更開放包容 歐新社
反送中聲浪中，林鄭承諾施政更開放包容 歐新社
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今天是香港回歸紀念日，七一大遊行下午才舉行，港島地區多條街道已出現警民對峙和衝擊。回歸升旗禮被迫改為室內舉行。特首林鄭月娥在回歸酒會上說要改善施政令港人重拾信心，施政風格要更加開放和包容。

香港回歸22周年的升旗禮，港府宣布因天氣關係，改為雨天方案進行。出席典禮的嘉賓，需要在會展內透過電視螢幕觀看，嘉賓亦陸續坐船抵達碼頭上岸，步入會展內觀看升旗儀式及酒會。

特首林鄭及丈夫林兆波、中聯辦主任王志民、前特首董建華及梁振英、政務司司長張建宗、行政會議召集人陳智思及終院首席法官馬道立等，乘香港海事處的船隻，在早上7時半抵達金紫荊廣場，其後進入會展內。

在室內觀看升旗禮後，林鄭月娥致詞表示，近月因反對修訂《逃犯條例》而發生的事，政府和市民之間產生矛盾和紛爭，令她徹底明白，從政者不時要警醒自己，要準確掌握民情。她深切體會到縱使有良好意願，亦需開放包容，縱使政府重視行政效率，亦需耐心聆聽。

她指出，會汲取今次事件的教訓，確保政府日後的工作更貼近民心、民情、民意，更積極地回應大眾的所思、所想、所求，政府的施政風格要改得更開放和更包容，聽取民意的工作要革新。她並承諾會安排更多時間親自會見不同黨派和不同背景人士，讓她保持政治觸覺，掌握社會脈搏，亦會透過不同途徑接觸年輕人。

林鄭月娥又說，香港回歸22年經歷不少變遷，但繼續在一國兩制下發揮獨特優勢，在一國之下受惠於改革開放，在兩制之上仍是最自由經濟體之一，不同意見不同崗位的香港人都愛護這個地方，她和政府會加倍努力令大家重拾信心，讓香港重新出發。

出席酒會的民主黨立法會議員黃碧雲叫口號，她其後被帶離開會場。黃碧雲說，要求香港政府撤回修訂逃犯條例、撤回暴動定性、設立獨立調查委員會、林鄭月娥下台等。她原本與其他民主黨議員一同出席酒會，但其他黨友因為交通等因素而未能出席，最終由她出席。

田北辰：重啟政改可贖罪

建制派的自由黨榮譽主席田北辰表示，林鄭唯一可以贖罪的方法，就是在剩下任期，遊說中央重啟政改，讓港人決定普選特首的方式。

另外，田北俊也批評建制派議員在事件中未拉林鄭一把，行會成員中支持修例者都「應自動辭職」。他稱香港目前最重要的問題是房屋，若林鄭請求中央協助，將閒置的石崗解放軍用地用以興建公營房屋，或可重新贏得民心。

香港回歸林鄭月娥逃犯條例

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