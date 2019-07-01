港七一再爆衝突 警用胡椒噴霧驅示威者

2019-07-01 14:32 世界日報 香港1日電



港七一再爆衝突 警用胡椒噴霧驅散示威者 中央社 分享 facebook

今天是香港回歸22周年，港民午夜發起圍堵金鐘、灣仔一帶，阻礙升旗禮及酒會，抗議修例。警方早上7時30分開始驅散示威者，分域碼頭街有大批示威者和警方發生衝突，警方施放胡椒噴霧，又揮動警棍驅散示威者，將示威者推向金鐘中信大廈方向。行動中有示威者倒地，亦有示威者被多名警員制伏。

香港七一大遊行預定下午2時30分由維多利亞公園起步，民陣不願估計遊行人數，但有預測說，以目前的香港民眾的情緒，可能又是一場百萬級的大遊行。

七一升旗禮今晨在金紫荊廣場舉行，有反修例人士發起「不舉行動」（意思是阻止港府廣場升旗）。數百名示威者在升旗結束後並未散去，至9時許，數千人在金鐘堵住馬路。警民雙方還在對峙，警方尚未清場。警方呼籲示威者立刻停止衝擊防線，並盡快離開。香港高級警司江永祥說，灣仔及金鐘一帶情況混亂，呼籲市民暫時不要前往該區。

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警方於龍匯道附近向另一批示威者推進，示威者未有散去跡象。有示威者被警方噴出的胡椒噴霧射中。

夏愨道的氣份較龍匯道緊張，雙方對峙中。前排示威者以膠板等物資重整防線，後來的示威者則不斷向防線集結。早上7時50分，警方速龍小隊在夏愨道前行。示威者面臨前有防暴警際，後有速龍小隊之勢。

港府以安全及保安理由，昨日起將會展中心全面關閉；此外，為避免發生衝突等意外事件，七一升旗儀式不會設立公眾觀禮區，這是22年以來，港府首次取消公眾觀禮區。

香港七一大遊行前夕，民陣向特首林鄭月娥發公開信，促請她回應民眾訴求，終結「反送中」風暴。民陣說，七一大遊行將以「撤回惡法、林鄭下台」為主題，並要求重啟政改、釋放所有政治犯、撤銷暴動定性及徹查六一二鎮壓。遊行將於下午2時30分由維園出發，遊行至金鐘政府總部。