逃犯條例／香港年輕人：他們期待香港 我把希望放在台灣

2019-06-29 15:16 聯合新聞網 文章提供／遠見



香港反送中力量越來越大，引起國際社會關注。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook 6月16日，近兩百萬香港人站上街頭，抗議香港政府《逃犯條例》（又稱《送中條例》）修法，引起全球關注。

這場大遊行迫使香港政府讓步，宣布將暫緩修法，卻沒有完全讓抗議熄火。6月27日晚間，新一波抗議又起，隨著7月1日回歸紀念日的逼近，抗議民眾也表態，這一波抗議至少將持續到回歸紀念日為止。

在6月16日那場幾乎全員出動的抗議中，年紀從16至25歲的年輕人，幾乎占了抗議民眾的八成，許多香港年輕人說，這是「我城終結之戰」。

從黃雨傘到反送中，為什麼香港年輕人前仆後繼、走上抗爭的最前端？

本文作者Christina，25歲，香港中文大學哲學系畢業。以下文章以第一人稱方式，反應她與一群大陸年輕移民間的互動與對話，呈現一位香港年輕人的觀點。

不知何故，近幾年總覺得在香港生活得不自在。總是好像有點格格不入，有時覺得，我城冰冷而且蒼白。於是，潛意識中總想出去走走，想到一個更豐富更有趣更寬廣更溫柔的世界，雖然其實並不知道到底有沒有這樣的地方。

我一直以為，自己可以隨時回來又離開，自己可以輕易從香港社會運動前線全身而退，把精力投放在更大更有趣的世界，專注在個人人生的微小願望與快樂。可是近來發生的事，卻令我發現，原來不是的。一個人從前有過的關懷，不是想像中容易放棄的。

我近幾月去了一個台灣人創立的知名中餐廳廚房工作。

先告訴你一點背景，在香港，廚房工作一直被認為是「讀不成書」、「無學識」的人才會從事的行業。工時長而且屬體力勞動。但我意外發現不少年輕人在這裡，副總廚也才廿六歲，他們多是沒興趣待在學校，很早出來工作的人。不工作時，他們不是倒頭大睡就是瘋狂打手機遊戲。

我去了才知道，我是部門中惟一土生土長的香港人，其他同事都是自福建，潮州，四川，廣東不同地方移民過來的，有些來了十年、八年，也有些才來幾個月。他們都是對香港有期待的人，很多都是看上香港收入比內地高，環境比較安全，來討生活，結婚生子。

就像前面所說的，我想離開這裡，或許去台灣吧，可是與他們聊天，會感覺他們在香港的生活，很簡單而快樂，做事又很快熟練。工作雖然有點累，但壓力不大，收入不高但也比文職要高多，放假可以去玩，買點好吃的，就很滿足。有次和同事切食材、煮東西，聊到新聞話題，我試試和內地同事聊聊最近立法會的事，我聊到自由法治，但對方明顯接不上，我便自此聊天，都聊些有趣貼身、哪裏找好吃東西（搵食）的事。

但我心中暗忖，沒有「公民社會」這些詞彙，沒有這些價值意識，香港還有些什麼會剩下來呢？

有時候，想想自己接受了幾年價值判斷思考的訓練，在那時的環境好像理所當然，但是不是現實上並非如此？價值和理念對大眾來說是抽象而且無力的？我很怕人問我大學讀的是甚麼，因為我實在不知道如何解釋，讀哲學跟「搵食」有甚麼關係，因為好像真的沒有！

那天上班，很多人圍著金鐘政府總部集會。那是立法會討論修訂《逃犯條例》會議再次召開的日子。我在餐廳裡忙著，卻發現自己一直在想著金鐘的事。早幾天市民已經開始集會了，那天是戲肉（高潮）。想著想著，沒想到其他同事正在談這件事。

後來中環也交通大亂。是中環啊！一個無法想像有可能停下來失去日常秩序的商業中心。而且是交通要道！竟然出現了近年社會運動前所未見的動力與膽色。然後沒多久，新聞說金鐘竟然又被佔領了！那一刻，幾年前被清場前的雨傘運動畫面重現，「we will be back！」的橫額竟然成真。當下覺得激動。但一聽見有示威者在現場開始掘很多地磚，心卻沉了一下。想起國外的示威衝突場面，示威者放火燒車、爆玻璃，有人死傷。難道香港示威會發展成如此？

忍不住和身邊年輕同事說起，大家都顯得有點緊張。那天餐廳生意很淡，大家都閒著，盯著手機螢幕，看最新動態，山雨欲來的味道，緊張了一個上午，然後到了下午，事情發展急速。一個同事拿著電話老遠從廚房另一端跑過來告訴我，警察開槍了。我急著問，「向人還是向天？」幾年前傘運，警察曾向天開槍的，心裡希望答案是向天。「好似係向人喎，」他給我看社交媒體流傳的一張圖片，示威者眼部中槍，血流披面。「Ohhh Shit、SHIT」，有點難以置信。

我存一絲希望，希望這消息是假的，是有人想激起群眾情緒而放出去的，自己還在追問「是甚麽source發佈的？可能係假的」。可是腦中已閃過當年天安門的畫面。是真的！感覺很不踏實。我旁邊的女上司，也是移民過來的，平日專心工作時很討厭閒聊，而且容易暴燥，她竟然忍不住探頭來看，大罵了一句「癡哂線啊」(神經病），還立刻拿出手機上網看現場情況。我頓了頓，偷看著她。她竟然在看政治的新聞，她竟然罵的是警察，而不是示威學生暴力搞事！

那天過後，和另一個也是移民的同事一邊出餐一邊聊天。平日與她不算很聊得開，都是偶然談談孩子、學校、什麼電器好用之類。但那天，我跟她說，「你知道嗎，香港警察竟然開槍打示威學生，還好像打中眼睛流血。」沒想到她的反應一下子很大，手上的動作停了在空中，看著我反問道，「吓！是甚麼事？太過份了！」我解釋是抗議 《逃犯條例》，然後解釋了《條例》一旦通過，示威者最擔心的是會立刻失去言論自由與人身安全。因為即使你人在香港，亦隨時有可能觸犯了內地法例而被引渡，而內地法例並沒有香港法例保障的基本權行。說罷，還在想如何可以再說淺白一點時，對方竟然沒有疑惑地問我內地法制有甚麼問題，而是立即認同，「對啊！當然要反對！」

說著說著，我想起以前看過喬治·歐威爾（George Orwell）的書《1984》。本來還在想如何描述事情嚴重性，對方忽然爆出了一句：「就像文革時一樣啊。」 我頓了一下，就知道甚麼都不用說了，她明白了。

我接口問，那你聽過六四？她說：「聽過，長輩那時在現場，告訴過我。」

這個對話一滾千里，聊了幾個小時直到下班。我談到內地消息封鎖，想知道政權到底隱瞞了甚麼，來到香港一定要去找來看，例如李旺陽、劉曉波，例如漢化西藏、新彊。她說起法輪功問題，我說了我個人立場，接下來投票不要投給建制派，她就說，嗯，千萬不要投給他們。

我後來才發現，旁邊另一位新移民同事一直在聽著我們的對話。他明明從來都不關心政治、甚至新聞的。下班前，他卻主動問我，網上那裡可以找到正在發生的事的資訊？

直像傳教士上身一樣。渴望讓人看見歷史真相，渴望改變香港，一種久違的暢快淋漓的感覺。很久沒有感到，這城市還有點點點點的希望，因為人心與觀念，原來尚有改變的可能。不要忘記，這是一個餐廳的廚房，重要的政治社會變革，竟然在這裡發生。

之後發生的事，完全超出我所能想像的，甚至出現了比以前任何時候都要強的「香港人」的歸屬感與自豪感。 香港特首林鄭月娥面對反送中聲浪，承受巨大壓力。取自美聯社 分享 facebook

（作者／李國盛 本文出自2019.06.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）