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反送中效應 港6月份酒店入住率跌5%、散客少7成

2019-06-28 13:28世界日報 香港28日電

逃犯條例爭議持續　旅遊、酒店業受挫　嘆生意創42年新低 歐新社
逃犯條例爭議持續　旅遊、酒店業受挫　嘆生意創42年新低 歐新社
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港人反《逃犯條例》示威抗爭一波波，香港旅遊、酒店業受挫。6月份酒店房價及入住率均下跌5%，外國來港散客訂單大跌七成，有業者嘆生意創42年新低。

香港01報導，旅遊界立法會議員姚思榮指出，由於香港社會不穩，不少旅客擔心個人安全，甚至有商務旅客選擇不來港，或減少逗留日數，影響香港酒店及零售業。他指出，6月份香港酒店入住率及房價，均較去年同期下跌5%，令酒店收入減少約10%。

姚思榮指出，早於6月初，當時的示威相對和平，加上旅行團早已訂購酒店及機票，故影響較小。不過，自612示威後，警方以布袋彈、催淚彈等清場，後來又有市民包圍警署總部，直言影響旅客來港意欲，當中包括高端消費的商務客。

逃犯條例爭議持續　旅遊、酒店業受挫　嘆生意創42年新低 美聯社
逃犯條例爭議持續　旅遊、酒店業受挫　嘆生意創42年新低 美聯社
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香港旅遊業賓館聯會主席劉功成表示，他旗下賓館的入住率已創42年來新低，盼政府能夠重新恢復社會秩序，以吸引旅客來港。

被問及行動對零售業的影響，批發及零售界立法會議員邵家輝表示，由於受中美貿易戰等影響，市道在去年季尾已出現下跌趨勢，他又說，因為示威活動，香港的零售市道可能會繼續受影響。

明報報導，香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖表示，上周有幾個遊學及商務團要求延期來港，7月外國散客訂單大減七成，反映外國客對香港局勢持觀望態度。

除了旅遊業，香港各界商會聯席會議秘書長沈運龍指出，來自日本、美國、東南亞的四個主要買家均缺席6月香港珠寶首飾展覽，令場內生意額較預期少一半。批發及零售界立法會議員邵家輝相信，政府將逐步約見各持份者了解。

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