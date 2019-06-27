伊院、仁濟警崗遭撤 醫界批幼稚

2019-06-27 12:07 世界日報 香港27日電



警方稱不派員駐守警崗是「臨時措施」，原駐守的警務人員，會調派至醫院周邊範圍作巡邏。 (取材自香港01) 分享 facebook

反逃犯條例修訂引發的病人資料洩密風波，警方被質疑侵犯私隱，在醫界與警界間引發爭執。伊利沙伯醫院和仁濟醫院急症室警崗26日起開始無人駐守，以「如需緊急協助，請致電999」標示代替，議員要求警方立即停止「幼稚的報復式行為」。

香港01報導，警崗突撤走的伊利沙伯醫院及仁濟醫院，即是日前醫護爆出警員洩露示威傷者資料及傷者求醫時被拘捕的院所。警方稱不派員駐守警崗是「臨時措施」，原駐守的警務人員，會調派至醫院周邊範圍作巡邏。

醫生組織「杏林覺醒」黃任匡醫生直斥警方做法幼稚、不成熟，警隊面對外界的批評毫無反省，反而「發爛渣」停工，他認為警崗關閉對醫院運作影響不大，但社會反應則很大，形容警方的做法是「向所有香港人挑釁」。

報導指出，除伊院及仁濟兩間醫院外，其他公立醫院警崗26日仍如常有警員當值，有警員指聽聞有醫護人員對警方的態度惡劣，稱他們為「警犬」、「黑警」等，猜測上級認為，若醫院不歡迎警員，倒不如有需要時才報警求助；亦有警員指未遇過不禮貌對待，希望警醫雙方可互相尊重。

明報報導，醫院警崗是獲立法會撥款的公共服務，為有需要病人及家屬提供協助。立法會議員鄺俊宇對事件表示憤怒，要求警方立即停止「幼稚的報復式行為」，事件亦令人擔心警隊管理層的情緒智商太低。醫管局亦表示，已向警隊表達關注。