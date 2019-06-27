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上千港人夜圍警總 與防暴警察對峙

2019-06-27 12:46世界日報 香港27日電

2千人再夜圍警總　占軍器廠街 逾300警員持棍盾「清場」重奪警總 歐新社
2千人再夜圍警總　占軍器廠街 逾300警員持棍盾「清場」重奪警總 歐新社
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民陣26日晚上於中環愛丁堡廣場舉行「G20 Free Hong Kong集會」，參與集會人數眾多，逼爆愛丁堡廣場一帶道路。集會過後，因宣誓風波被褫奪議員資格的梁頌恆、樹仁大學學生會前會長楊逸朗和學生動源鍾瀚林呼籲集會人數包圍警察總部，逾千示威者包圍警察總部，占據軍器廠街。

香港01報導，近千示威者在灣仔警察總部門口外聚集，他們大多身穿黑衫和帶上口罩，但大部分沒有帶上頭盔，有示威者以鐵欄堵塞進入報案室的玻璃門，有示威人士大叫「黑警可恥」、「釋放盧偉聰」、「警察知法犯法」等口號，亦有人向警總大樓高舉不文手勢。示威者幾乎布滿整條軍器廠街，部分人士更站在軍器廠街旁的行車橋上。

2千人再夜圍警總　占軍器廠街 逾300警員持棍盾「清場」重奪警總 路透社
2千人再夜圍警總　占軍器廠街 逾300警員持棍盾「清場」重奪警總 路透社
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現場所見，有警方戴上頭盔等裝備戒備，而警察報案室側門有示威者向天眼噴漆，有防暴警察從側門試圖以長盾阻止示威者，示威人士以雨傘抵抗，衝突持續數分鐘，防暴警察便退去。

香港電台報導，清場行動在凌晨3時半左右開始，示威者人數驟減至百人，當時有示威者向警總玻璃門投擲雜物。趟過300名配備頭盔、長盾及警棍的軍裝警員，分別從警總及金鐘道進入軍器廠街築起防線，重新「奪回」警察總部。

示威者在凌晨4時退到駱克道與分域街交界，十多分鐘後警方繼續推進，示威者再先後退到軒尼詩道、莊士敦道，聯發街及皇后大道東。雙方暫時未有發生衝突。警員則仍在拆除警總門外的鐵馬等雜物。

2千人再夜圍警總　占軍器廠街 逾300警員持棍盾「清場」重奪警總 路透社
2千人再夜圍警總　占軍器廠街 逾300警員持棍盾「清場」重奪警總 路透社
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報導指出，在場的民主派立法會議員譚文豪、楊岳橋及鄺俊宇，要求警方給予示威者足夠時間離開。鄺俊宇又要求與在場的警方指揮官對話，警方沒有理會，繼續向示威者方向推進，又叫鄺俊宇離開。

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