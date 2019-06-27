G20前夕再向習施壓 港人再上街頭

2019-06-27 12:45 世界日報 香港27日電



促G20向習近平施壓，要求撤逃犯條例，民陣集會逼爆中環，集會人數眾多，「逼爆」中環一帶道路，人潮更倒灌至接近金鐘一段的龍和道。 路透社 分享 facebook

香港泛民主派團體民間人權陣線26日發起集會，希望出席G20峰會的各國領袖，在峰會上向中國國家主席習近平施壓，支持他們要港府撤回逃犯修訂條例草案，並支持香港享有民主。他們並要求港府收回6月12日警民衝突的「暴動」定性。香港警方表示，最高峰時期集會有1萬人。

BBC中文報導，民陣在中環愛丁堡廣場舉行集會，並以多種語言宣讀聲明，稱香港政府在近日只有「口頭上的道歉」，但實際上無視市民的訴求，他們認為中國當年在《中英聯合聲明》中向世界承諾香港享有「一國兩制」和「高度自治」，但中國「出爾反爾」，違背承諾，促請各國領袖在G20峰會為香港發聲。

促G20向習近平施壓，要求撤逃犯條例，民陣集會逼爆中環，集會人數眾多，「逼爆」中環一帶道路，人潮更倒灌至接近金鐘一段的龍和道。 路透社 分享 facebook

由於集會人數眾多，「逼爆」中環一帶道路，人潮更倒灌至接近金鐘一段的龍和道，部分示威者甚至要站在駐港解放軍總部附近地段。絕大部分人無戴口罩、頭盔等，與早前示威活動有別。

報導指出，香港眾志主席羅冠聰說，將持續進行「民間外交」，向國際社會講解香港正發生的事情。秘書長黃之鋒表示，G20峰會主線的確是討論經貿為主，但若《逃犯條例》通過的話，會「嚴重打擊香港的經濟自由」。香港作為金融中心，如果營商環境受到條例修訂所衝擊，對全球營商運作，是「百害而無一利」。

香港01報導，就示威人士要求律政司撤回暴動定義等要求，律政司未有直接回應訴求：「如有充分證據進行檢控，律政司會考慮作出檢控是否符合公眾利益，包括罪行的性質、嚴重程度及疑犯的態度或心理狀況等。律政司會繼續不偏不倚地履行《基本法》第63條的憲制職責、不受任何干涉、秉行公義。」