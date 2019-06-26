警總被圍 港警務處長：追究違法行為

2019-06-26 17:04 世界日報 香港新聞組╱香港26日電



香港反送中示威者上周五包圍警察總部，加上六一二衝突及坊間流言，嚴重影響警員士氣，警務處長盧偉聰一周內兩度與四個警察協會代表會面，表示會嚴肅跟進，依法追究違法行為。多個宗教界、教育界和一批選委發表連署，促請港府成立獨立調查委員會，從根本調查六一二衝突；監警會10名前委員也連署籲盡快組成委員會，以重建警民互信。

文匯報報導，警總上周五被示威者包圍，示威者向警署淋油、向警員投擲雞蛋、以激光燈照射警員，大批在警總工作的職員下班後繼續被困，至凌晨才能離開，事件令警隊士氣大受影響。

香港警務督察協會向會員發信，表示前線警務人員當日面對百般挑釁，「極盡屈辱」，令同事「悲憤莫名、心痛不已」。對於坊間中傷警察的流言及失實報導，盧偉聰表示會責成一名助理警務處處長職級人員，利用警隊的社交媒體，迅速作出回應及澄清。

監警會正主動檢視警民衝突情況，對於個別投訴，將由投訴警察課先行調查，但監警會將派觀察員出席。香港01報導，監警會10名前委員發表連署聲明，呼籲政府組成獨立調查委員會，徹底調查警民衝突的成因和經過，重建警民互信。

明報報導，宗教界、教育界、選委也發表連署，促請政府成立獨立調查委員會，從根本調查六一二警民衝突。連署團體建議，獨立委員會應集中調查四大方向，包括當日為何有上萬市民在政總外示威；警民衝突如何發生、警察及示威者雙方的暴力情況、警方是否武力過當；警方裝備及行動有否違反國際法律；警方以暴動罪拘捕示威者是否過於嚴苛。