港人籌款登廣告 促G20關注反送中

2019-06-26 17:07 世界日報 香港新聞組╱香港26日電



G20峰會即將登場，有香港網民在網上籌款，盼在國際媒體刊登廣告，促請G20關注香港「反送中」一事。結果6個小時就籌得目標300萬港元(約38.5萬美元)，同時確認未來兩日可在《金融時報》、《紐約時報》刊登廣告。

綜合媒體報導，網民昨早在討論平台「連登」發起眾籌，計畫籌集300萬港元，以便於27日G20峰會當天，在各國主要媒體頭版刊登廣告，呼籲國際社會關注香港修訂《逃犯條例》而引發的爭議。

結果截至昨天中午12時許，就有超過1萬2600人捐款，籌得超過300萬港元；截至下午3時許，有逾2萬人捐款，不到9小時共籌得670萬港元，超出目標1.2倍。

據明報報導，Telegram「628文宣組」昨出現「頭版編輯秘書處」，指由於眾籌金額大，須尋求法律及會計意見，已於昨午3時暫停籌款，重開時間未定。「秘書處」稱，扣除手續費後，全數用作刊登廣告，餘款撥捐「反送中受傷被捕者人道支援基金」。

據報導，「秘書處」確認明天會在英國《金融時報》頭版右下角登廣告；後天於《紐約時報》登全版廣告；同時亦確認會在日本《讀賣新聞》及《朝日新聞》刊登，但因日本廣告審批問題，經討論決定以香港志名義刊登。

此外，「秘書處」還期望能夠在德國、法國、澳洲、加拿大、南韓、比利時以及YouTube登廣告，以帶來更大回響。

香港01報導，準備刊登的廣告內容大概為「白色恐怖已來到香港，港人表達對撤回逃犯條例的訴求，行政長官林鄭月娥卻充耳不聞，其後更有無防備的示威者及記者被毆打、中催淚彈、甚至爆頭」。

廣告重申，希望林鄭月娥回應三大訴求，包括：釋放和平示威者、獨立調查警察是否濫用武力以及完全撤回《逃犯條例》，並希望國際社會伸出援手，G20峰會能關注港人意見。

目前反修例抗爭持續，民陣號召市民今晚中環集會，趁G20峰會前夕藉國際壓力再向港府施壓；澳州多個城市包括布里斯本、墨爾本和雪梨也有集會聲援香港；Telegram群組也籲市民到19個國家駐港領事館遞交請願信。

示威者還要求律政司長鄭若驊今晚9時前撤回六一二「暴動」定調、釋放被捕人士等，否則明天將圍堵律政中心。