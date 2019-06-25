「悲慘世界」名曲遭陸封殺 作詞人：與反送中港人同唱

2019-06-25 16:51 世界日報 香港新聞組╱香港25日電



彭博新聞報導，法國大文豪雨果名著《悲慘世界》搬上百老匯歌劇的其中一首歌曲，成為最近香港人示威運動中的主題歌曲，已遭中國音樂下載平台騰訊「QQ音樂」封殺。

法國國際廣播引述報導指出，「Do you Hear The People Sing」（港譯「問誰未發聲」、中譯「民眾吶喊」、台譯「你敢有聽著咱唱歌」）這首百老匯歌劇中的插曲，內容對反抗強權政府的弱勢人民有非常強的感染力，台灣之前的太陽花學運也曾用此曲。

自香港的示威活動發生後，微博上支持香港抗爭的貼文即被刪除，剩下的只有官媒譴責外國勢力介入中國事務的評論。在百度搜索引擎上輸入「香港」兩個字，出現的結果完全沒有數以十萬計的人民示威和抗爭的新聞。

「Do you Hear The People Sing」填詞人克西茨默（Herbert Kretzmer），在200萬港人上街後，在英國每日郵報撰文稱敬佩港人勇氣，並感動哽咽。

綜合港媒報導，中國大陸音樂平台迄今移除多首香港社運歌曲，包括香港搖滾樂團Beyond的「海闊天空」、「光輝歲月」及「抗戰20年」，台灣歌手羅大佑的「皇后大道東」及「東方之珠」，連歌神張學友的「人間道」及基督教歌曲「唱哈利路亞讚美主」（Hallelujah to the Lord）也被禁。