民望狂瀉 港中大民調：林鄭評分歷任最低

2019-06-25 16:16 世界日報 香港新聞組╱香港25日電



香港「反送中」風暴令港府民望跌至低谷，特首林鄭月娥評分37.5分寫上任以來新低，亦打破歷任特首最低分紀錄；3司長評分也都創有紀錄以來最低；港人對北京中央的不信任度也大幅上升。

在歷經大規模反送中遊行及包圍政總的衝突後，香港中文大學香港亞太研究所於17至20日進行的民意調查顯示，市民對政府表現滿意度、對特別行政區政府和北京中央的信任度，以及特首與3位司長表現的評分，都比上月大幅下降。學者及議員均呼籲政府盡快回應民間訴求，才能從政治陷阱中爬出來。

明報報導，前特首董建華、梁振英民望最低時分別是38.9分及38.6分，林鄭這次37.5分，等於是回歸以來評分最低的特首。

港府3司方面，政務司長張建宗37分、財政司長陳茂波34.4分、律政司長鄭若驊26.8分，全部均較上月顯著下跌。也是中大有紀錄以來最低分3司。

針對港府表現，60.4%受訪者表示不滿意，較上月調查大增19.9個百分點，感滿意比率為18.4%。對港府的信任度，48.9%市民不信任，也較上月增18.8個百分點；信任的有22.1%。

另有54.7%市民表示不信任中央政府，較上月升13.6個百分點；信任的有17.4%。

全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，政府須專注實務問題、不處理敏感政治，才能從政治陷阱中爬出來。