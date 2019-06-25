香港病了 最怕經濟命

2019-06-25 16:16 世界日報 特派員 世界日報 特派員 李春



香港《逃犯條例》引發的大衝突沒有緩解跡象。雖然立法會周一起復會，但實務議程仍有阻滯，港府運作受影響，特首民望現新低，還有人擔心經濟衝擊將至。

香港事務的最高決策機構香港行政會議，看來處於停運狀態。本來行政會議例行在周二舉行，但開會前一天下午當局宣布，行政會議暫時不會開了。

行政會議的主角是香港特首，林鄭月娥連日來都沒有露面。香港中文大學的最新民調說，林鄭月娥整體表現的評分，6月為37.5分，較5月份大幅下跌10.6分。此外，民眾對港府的滿意度、對北京當局的信任度，也都大幅下跌。

民間對特首不滿意，對政府不信任，財經界開始看淡香港的經濟前景，前財經官員更擔心有投機者興風作浪。

香港部分金融機構的分析師，接連表態看淡香港經濟前景，有人預料今年香港的經濟增長只得1.5%，甚至低見1%，有可能是十年來香港經濟最差一年。

曾任香港金融管理局總裁、現任香港行會成員的任志剛站出來，呼籲香港金融界要團結一致，謹慎應對複雜的金融形勢。

任志剛是林鄭的支持者和財經策士，任志剛擔心什麼呢？他明言「要時刻警惕有投機者會興風作浪，混水摸魚，損害國際投資者以及本地市民對香港貨幣金融制度的信心，希望金融界謹慎應對。」

1997年香港回歸後，立即遭遇亞洲金融風暴，任志剛時任香港金融管理局總裁，當時曾經面對沽空港元的大衝擊。現在對打敗金融大鱷的進擊，是港府的高招還是北京的奧援，有不同說法，但香港曾遭遇危機是真實的。

香港人有句老話，叫「趁你病，你命」，香港現在又病了，而且港府虛弱不堪，就怕有人出來香港之命。