反送中打國際牌 向G20領袖喊話

2019-06-25 00:26 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



香港「反送中」示威者廿四日再發動包圍政府部門行動，試圖阻礙政府部門運作。圖為示威者貼出設立獨立調查委員會的要求。 （路透） 分享 facebook

香港「反送中」示威者昨天再度發動游擊式包圍政府部門行動，先後圍堵香港稅務大樓等地，試圖阻礙政府部門運作。民間人權陣線及新成立的「反送中民間聯席」，則把目標引向國際化，將在明天（周三）發起面向國際輿論的示威行動。

一批反對「逃犯條例」修訂的示威者，昨天中午到灣仔稅務大樓堵塞出入口，阻礙政府部門運作。有示威者稱，期望癱瘓稅務大樓，阻止市民交稅，減少政府稅收，打擊政府收入來源，向政府造成實質影響。

因引起部分市民及職員不滿，示威者在下午二時半過後陸續離去，轉到對面的入境事務大樓。示威者在入境事務大樓阻塞出入口，又到多個樓層擾攘。下午近四點，示威者轉到金鐘的立法會外示威區。入夜後，大部分示威者都散去，只有約十多名示威者留守在立法會示威區。

香港政府發言人表示，尊重市民遊行集會的權利，但關注在稅務大樓等地的示威活動影響公共服務，為市民帶來不便。

參加圍堵稅務大樓的一位中文大學生說，應該考慮市民反應，檢討這種示威行動策略了。而香港民間人權陣線和新成立的「反送中聯席」，則有新的國際目標。

二十國集團（Ｇ20）峰會周四在日本大阪舉行，香港民間人權陣線宣布，周三晚上即峰會前夕，將在中環愛丁堡廣場舉行集會，向與會的各國領導人講述香港情況。

香港民陣召集人岑子杰說，準備在集會上以多國語言讀出大會宣言，並重提要求港府撤回「六一二」暴動定性、成立獨立調查委員會調查衝突事件等五項訴求。

Telegram反送中群組，也發起馬拉松式請願行動，呼籲市民於周三上午九時到中環遮打花園集合，到參與Ｇ20峰會的十九個國家駐港領事館請願，遞交請願信，呼籲各國元首在峰會關注香港修例問題，捍衛香港的自治。

全港「反送中聯席」也發表聲明，促請當局回應民間五大訴求，包括成立獨立調查委員會。聯席表示，不排除成立民間調查委員會跟進事件，雖然公信力或公權力不及官方委員會，但涉事官員和警員等可以回應指控，以便公眾作出評價，相信並非完全沒有作用。