「暫緩」增疑心 港府前高官連署促撤例

2019-06-24 13:03 世界日報 香港24日電



前高官連署 促撤逃犯條例 法新社 分享 facebook

香港《逃犯條例》引發的社會衝突持續發酵，立法會示威區仍有示威者留守，堅持要求港府撤回草案。社會各界分別透過不同形式發表意見，最引人矚目的是82名特首選委、32名前官員、前議員分別發表連署聲明，指修例問題不在解釋不足、宣傳不夠，「因為初心是錯的」。

反送中六一二衝突造成多人受傷，近日傳出，有五名傷者在醫院中被拘，引起香港醫務界的不滿。香港醫學界、衛生服務界、法律界就此發表聯合聲明，指事件對前線醫護人員造成壓力，並促請警員切勿阻礙救護工作及尊重病人隱私。

聯合聲明的連署者包括：23名醫學界選委、30名衛生服務界選委、29名法律界選委，以及香港公共醫療醫生協會、杏林覺醒、護政、物理治療起動以及法政匯思團體。

連署者亦舉行記者會，透露根據被捕支援組織資料，共有五人涉及六一二衝突在醫院被捕，並分別在伊利沙伯醫院、廣華醫院及仁濟醫院被捕，其中四人被警方以暴動罪拘捕。聲明指出，傷病者到醫院求醫時，提供資料旨在讓醫護人員治療，警方在醫院內向醫護人員索取病人資料，有違私隱條例。聲明促請，警方立刻停止向任何醫護人員隨意口頭查詢病人的個人資料。

另外，有32名前高官、前立法會議員，也發表連署聲明，要求特首林鄭月娥撤回《逃犯條例》，調查六一二警民衝突，以及收回「暴動」定義。連署者包括前政務司長陳方安生、前保安司長黎慶寧、前經濟司布簡瓊、前立法局主席黃宏發等人。

聲明說，港府雖指「暫緩」是取消法案，但在直到明年7月立法會期終結的這段時間，其實是延長了法案造成的不穩定，堅拒撤回，只會加重各界疑心，不能完全放下憂慮，回復正常。

明報報導，參與連署的前憲制事務司施祖祥稱，修例問題在「初心錯了」，修例拆去中港防火牆，令特區全無保障。同樣參與連署的前立法局首席非官守議員李鵬飛稱，暫緩與撤回分別很大，不可混為一談。

聲明又說，當局要盡快成立一個獨立的調查委員會，由一位或多位具公信力的人士帶領，全面調查港府處理修例的一切事情，不單局限於因修訂而引發的警民衝突。