香港特首下台階？建制不反對撤例

2019-06-24 13:02 世界日報 香港24日電



現下台階...建制不反對撤回 李慧：支持者會理解 香港中國通訊社 分享 facebook

雖然港府多次強調已「暫緩」修訂《逃犯條例》，但始終未應示威者「撤回」要求，抗爭依舊不斷。建制派領袖李慧昨天表示，若港府認為撤回有助修復社會，支持者也會理解；有學者認為，其說法已給予港府撤回修例的下台階。

綜合媒體報導，民建聯主席李慧昨天接受香港無線電視訪問時強調，港府上下都表明已停止修例工作，且在本屆立法會會期內恢復二讀的機率「幾乎等於零」。李慧也認為，港府以「暫緩」來回應，「未必是實際的，也不夠對焦」，港府應該思考，是否要繼續堅持這個說法？

李慧稱，若政府認為撤回修例有助於修復社會，民建聯的支持者也會理解。

至於官員應否問責下台，李慧說港府已為這次事件付出很大代價，不認為要有官員下台，也不認為改組行政會議（相當於港府內閣）能解決問題。至於如何解結、應否與示威者對話？李慧稱新型遊行模式無領袖，較難處理。

對於社會呼籲成立獨立調查委員會，調查六一二衝突警方是否濫權，李慧則表示，若只調查警方，會得出較偏頗的結論；至於是否要全面調查事件的來龍去脈，則要看屆時的意見如何。

她也反對撤銷以暴動罪起訴示威者，或特赦當時所有犯刑事罪的人，認為這會衝擊香港的法治。

明報報導，全國人大常委譚耀宗昨稱，暫緩與撤回作法無分別，不應再糾纏。自由黨黨魁鍾國斌稱，「暫緩」效果等同「撤回」，「不要為了兩個字，繼續給予示威者藉口」。

實政圓桌田北辰也不反對撤回，但即使撤回，港府亦可隨時再度首讀，他認為若港府明言無限期暫緩，並保證日後只會按主流民意支持的方案修例，相信保障較撤回更大。

據報導，中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，民建聯作為建制第一大黨，不介意政府「撤回」法案，已給予港府下台階，當局大可順應考慮。他指出，政府過去一段時間多次「擠牙膏」回應，可謂進退失據，未來應一併考慮後回應各方訴求。