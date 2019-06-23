反送中抗爭遭警方包抄放「毒煙」 市民斥：集體謀殺

2019-06-23 19:15 香港01 記者鄭翠碧／報導



李女士（持傘者）斥警方包抄中信放「毒煙」是「集體謀殺」。 香港01記者鄭翠碧／攝影 分享 facebook

6月12日大批反對《逃犯條例》示威者在金鐘一帶受到警察武力清場，社會有聲音質疑警方當天濫權，手法過分暴力。

地區組織社區前進今日（23日）舉辦論壇，討論警權是否過大的問題。有市民怒斥速龍小隊是刻意隱藏身上編號，並形容警方在中信大廈兩面施放催淚彈的行徑，是「集體謀殺」，「警察唔係驅散，係有系統、有組織去追殺人！」

市民李女士質疑，6月12日在中信大廈外進行的屬和平集會，警方施放催淚彈方式不似驅散，「如果係驅散，應有路逃生，但警察前後包抄，放毒煙，係集體謀殺！」

香港人權監察發言人葉寬柔表示，根據人權觀察員在現場的觀察及新聞片段等可見，警方在6月12日出動了各式武力，除了催淚彈、橡膠子彈、布袋彈等以外，就連應用作防衛的盾牌亦成為武器，「鋤落去示威者到」。她直指，警方在使用武力時必須小心，即使警務處處長盧偉聰稱警方使用的是低殺傷力，但如錯誤使用，亦足以致命。

她續指，如果警察在使用武力時，違反《警察通例》第29章，亦即「武力與槍械的使用」章節，就可能屬於違法。不過，警方多年來一直不願公開有關章節的內容，「至今仍是秘密⋯⋯即使立法會議員、聯合國要求，警察都拒絕公開。」

市民要求設獨立委員會調查合理

葉寬柔又稱，警方在6月12日可以肆無忌憚地使用武力清場，是因為在2014年雨傘運動後，也只有七警案及朱經緯被繩之於法，其他濫權的警員都不需承擔責任，更得到行政長官及警隊的肯定，警方遂變本加厲。

她認為，現時市民要求有獨立委員會調查是非常合理，政府必須作出回應，「投訴警察課、監警會制度有缺陷，自己人查自己人，亦不可能全面檢視警隊是否有足夠指引及訓練，未認清之前做的錯事，社會如何走下去？」

另一位社運人士金鷹就認為，警方在6月12日會「不留手」，不停放催淚彈，必要是得到特首林鄭月娥的默許，有關警方武力程度及事件定性，特首必然有最終決定權，他斥責林鄭及盧偉聰卸責予現場指揮官。

葉寬柔批評，速龍小隊隱藏身上的編號是為了包庇違法警察。 香港01記者洪嘉徽／攝影 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》