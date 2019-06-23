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香港警總被圍 一哥神隱 警隊士氣低

2019-06-23 14:14世界日報 香港新聞組╱香港23日電

香港中國通訊社
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示威者前日起包圍警察總部16小時，警務處長盧偉聰一直未公開露面；加上警總被包圍當天，警隊高層特地拍一段影片打氣，要同事沉著應戰、共度時艱，影片獨缺「一哥」盧偉聰以及兩名副處長，警隊內部對此大感不滿，士氣低落。另外，有團體昨日在中環發起支持警察集會，高喊「支持警察，嚴正執法」。

明報報導，盧偉聰昨向警隊發內部公告，稱自己事發時與警隊管理層一直留守警總，與警員「共同進退」，未來一段時間「會繼續和大家一起迎難而上」。然而有前線警員不滿管理層明知警總被人包圍，都沒有應變計畫；對於警總被人塗鴉、擲雞蛋深感唏噓。

據報導，適逢昨日前處長曾偉雄現身回應傳媒提問，警員形容曾氏說話技巧比盧「好100倍」，令一眾前線警員懷念曾氏任處長的日子。昨日警隊亦流傳以粗言辱罵盧偉聰的聲帶，不滿一眾處長級高層沒有安撫前線。

香港01報導，警總21日被包圍時，有示威者擲雞蛋、塗鴉外牆，至22日凌晨2時，示威者才散去。警總外有多名清潔工人22日出動水車及高壓水槍清潔，亦有近20名休班警員特地前來幫忙清理，冀能盡快恢復原狀。

此外，多個團體昨傍晚在中環遮打花園舉辦「支持香港警察祝福香港晚會」，高喊「支持警察，嚴正執法」。活動召集人李偲嫣稱，修訂《逃犯條例》可令台灣殺人案中死者潘曉穎沉冤得雪，但修例被政治因素阻撓，呼籲在場者為潘默哀。坐輪椅的黃先生則認為特首和保安局長都毋須道歉。

警察香港
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