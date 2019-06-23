反送中圍警總後...港警放假自發「上班」洗圍牆塗鴉噴字

2019-06-23 08:55 聯合新聞網 香港01 記者陳芷昕陳晶琦／報導



香港01 記者攝影 分享 facebook

灣仔警察總部昨日（21日）被示威者包圍，有人投擲雞蛋，有人塗鴉警總外牆，至今早凌晨2時，示威者才散去。今日（22日）下午，記者在現場所見，除清潔人員外，近20名休班警員特地前來幫忙清理。有休班警員目睹現場情況後，形容「好像自己的屋被搗亂了」，反問「若是你會有什麼感覺？」

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警務處助理警務處長（支援）林曉彤曾在警總門外，感謝幫忙清理的警員，更與他們握手稱：「辛苦啦，多謝」。

學界前日（20日）為政府設立「死線」，要求政府撤回《逃犯條例》修例、撤銷暴動定性等五大訴求，未獲政府回應，示威者決定行動升級，昨日（21日）先後佔領夏慤道及包圍警總，期間有示威者將雞蛋擲向警總，也有人在警總外牆上塗鴉，寫上粗口及諷刺語句。

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示威者離去後，警總外今早（22日）有多名清潔工人出動水車及高壓水槍進行清潔，亦有近二十名休班警員特地前來幫忙清理，冀能盡快恢復原狀。

休班警員：污漬十分難清理

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一名休班警員目睹警總外的情況，一度形容「好像自己的屋被搗亂了」，反問「若是你會有什麼感覺？」現場所見，多名休班警利用漂白水等，以清潔用具抺去污漬，其中一名休班警員表示，污漬十分難清理。他續指，今日一群在場清潔的警員均是自發前來，且大部分都不在警察總部上班。他認為，警方僅是執法者，示威者應該要守法。

助理處長感謝同袍：辛苦啦

在場警員解釋，單以稀釋液拭擦難以清理牆上「撤回釋放」的塗鴉，故要利用水車才能擦去。惟該塗鴉位於電梯附近，擔心在該處灑水，會導致電梯失靈，故須待稍後處理。警務處助理警務處長（支援）林曉彤於警總門外與幫忙清理的警員致謝，更與他們握手稱「辛苦啦，多謝」。

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《香港01》