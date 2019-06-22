不趕示威者、幫忙擋警察 網友讚太古廣場：真正屬於香港的商場

2019-06-22 13:56 香港01 記者李納德／報導



香港政府修訂《逃犯條例》引起大批市民上街遊行及示威，在上周三（12日）的金鐘反修例示威中，更演變成嚴重警民衝突，數以百計市民圍困中信大廈，示威者險窒息及釀成人踩人事件。而香港太古廣場則門常開，讓大批示威者席地而坐，其後反修例黃衣男在太古廣場墜樓身亡，商場亦沒有阻止示威者掛布條，更沒有打擾悼念活動及清走鮮花，讓網友不禁讚嘆「真正屬於香港的商場！」

太古廣場。中通社 分享 facebook

在一連串反修例遊行及示威活動中，太古廣場被形容為良心商場。有網友今日在連登討論區以「我想謝謝太古廣場」為題發文，在6.12反修例示威當日，警方施放約150枚催淚彈、20發布袋子彈及數發橡膠子彈驅散人群，網友稱當日太古廣場讓示威者走入商場暫時避難休息，更似乎有阻止警方進入內部的行為。

其後上周六（16日）反修例黃衣男在太古廣場墜樓身亡，商場亦沒有阻止示威者掛布條。即使有大批市民到場送花悼念鋪滿一地，商場從來沒有人打擾或清走鮮花。至今日網友發起不合作運動，「打游擊」包圍警察總部、灣仔稅務大樓等，不少參與者到太古廣場席地而坐休息，保全也沒有驅趕。

不少網友見狀紛紛表示感動，直指太古廣場有人情味，「真正屬於香港的商場」、「比醫院還有良心」。大讚保全態度友善，連洗手間裡的員工也為市民打氣，「有什麼需要都會盡量幫忙」。

有人回憶在6.12當日，太古廣場管理幹部親自到場，指示示威者可將物資集中放在一處，並交代保全負責帶路。其後不少示威者湧入商場，不慎弄倒物品，清潔人員亦毫無怨言，「不停幫大家拖地」。網友不停向保全道謝及致歉，對方卻反而為他打氣，「我的小孩和你差不多年紀」，令他大為感動。另有網友表示當日保全已講明不會讓警方進入。

而6.16遊行時，商場員工亦有禮貌地指示他們悼念墜樓男子的地方，認為商場一直守護市民，笑言以後一定會多多光顧，「真心認為可以頒個大紫荊勳章」。

香港有不少民眾前往太古廣場獻花並綁上黃色雨衣表示哀悼。 特派記者王騰毅／攝影 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》