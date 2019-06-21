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國際特赦：612反送中衝突警涉過份武力 違反人權公約

2019-06-21 21:25香港01 記者勞顯亮／報導

6月12日警方出動橡膠子彈、催淚彈驅趕示威者。香港01記者羅國輝／攝影
6月12日警方出動橡膠子彈、催淚彈驅趕示威者。香港01記者羅國輝／攝影
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國際特赦組織周五（21日）發表關於香港612反修例示威衝突的報告，整理當日傳媒和市民拍攝到的片段，並驗證地點及真偽，整理出當日14個不同場景。國際特赦指出，資料顯示香港警方當日毆打已被制服的示威者、有警員向示威者頭部發橡膠子彈，有機會構成重傷、警方亦曾向被困、缺逃生路線的示威者，發放多回催淚彈、同時亦針對記者使用激進的戰術。國際特赦認為，警方對大致和平的示威者使用不必要，且過份的武力，有違國際法及國際人權公約。

警務處處長盧偉聰6月13日回應警方使用武力是否恰當的質疑時，解釋警員在生命受到威脅的情況下，迫不得已使用武力驅散人群和控制場面，強調嚴格依從指引。

國際特赦發表名為《HOW NOT TO POLICE A PROTEST - UNLAWFUL USE OF FORCE BY HONG KONG POLICE》的報告，整理在6月12日拍攝到的片段，並驗證了片段的地點及真偽，整理出當日14個不同場景，顯示香港警方在當日有過份使用武力。

報告指，這14個場景雖不能包覽當日全部的情況，但包含了涵蓋了廣受傳媒報道的事件，以及在本地及國際傳媒、公民社會，及大眾在社交媒體廣傳的影片。國際發現警方對大致和平的示威者使用不必要，且過份的武力，有違國際法及國際人權標準。綜合片段，可見警方當日：毆打已被制服的示威者；向示威者頭部發橡膠子彈，有機會構成重傷；向被困、缺逃生路線的示威者，發放多回催淚彈；針對記者使用激進的戰術。

國際特赦製作互動地圖，展示警方使用武力的地點及當時影片或相片。

國際特赦組織香港分會總幹事譚萬基指：「警方在6月12日向示威者使用過份武力，無可辯駁。在我們已驗證的影片中，見到警方失控的畫面，把和平、零威脅的示威者置於險境。香港政府應發放清楚的訊息，明確指出對警察濫用武力零容忍，並設獨立調查委員會，令在涉事警員，包括指揮級別的人員，得以問責。

有見於今天（21日）示威繼續，譚萬基繼指﹕「警方在前線執勤固然有很大壓力，但這不是使用過度武力的藉口。我們敦促警方遵守香港法律和國際指引，保證不會再在未來集會出現同樣情況。警方需要一改他們在集會期間，粗暴執法的手法，令和平集會得以進行。」

盧偉聰兩度回應：警方使用武力有嚴格指引

示威者和市民一直質疑警方使用過度武力，近日有輿論要求當局成立獨立調查委員會，調查警方使用武力的情況。

警務處處長盧偉聰，在6月13日記者會，指警方在生命受到威脅的情況下，迫不得已使用武力驅散人群和控制場面。他強調警方在使用武力時，嚴格依從警隊使用武力的相關指引，「昨日的情況下，我的同事使用武力是適當的。」

6月17日，盧偉聰見記者再回應當時警方在衝突事件中使用的武力是否恰當，他表示，警方在武力使用有嚴格指引及嚴謹訓練。警方在確認與示威者有安全距離，認為暴動停止後，警方亦會停止使用武力。而使用哪種程度的武力及武器，視乎當時指揮官就現場情況的專業判斷。部分有關警方武力使用，警方會作出公平、公正調查，然後會交予獨立監警會審核報告。如果市民認為警員做得不好，盡快向警察投訴科提供資料，警方會作出跟進。

6月12日警方出動橡膠子彈、催淚彈驅趕示威者。香港01記者羅國輝／攝影
6月12日警方出動橡膠子彈、催淚彈驅趕示威者。香港01記者羅國輝／攝影
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6月12日警方出動橡膠子彈、催淚彈驅趕示威者。香港01記者羅國輝／攝影
6月12日警方出動橡膠子彈、催淚彈驅趕示威者。香港01記者羅國輝／攝影
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延伸閱讀：

逃犯條例】一哥對6.12「暴動」定性轉口風：沒暴力行為不用擔心

【逃犯條例】短片見警方不當使用武力？一哥盧偉聰這樣講

文章授權轉載自《香港01》

國際特赦組織香港逃犯條例警察人權
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