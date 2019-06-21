親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

熱到快中暑！ 氣象局一張圖說明什麼時候會降溫

多圖／44歲李玟狂秀24吋蠻腰 美魔女嗨爆小巨蛋

反送中示威再升級！ 警評估：影響比「佔中」還大

2019-06-21 21:25香港01 記者凌逸德／報導

示威者以雨傘遮蓋警總的監視器。香港01記者盧翊銘／攝影
示威者以雨傘遮蓋警總的監視器。香港01記者盧翊銘／攝影
分享

特首林鄭月娥宣布停止立法會大會修訂《逃犯條例》工作，並無重啟程序的時間表，但仍有不少市民「不買單」，民間發起昨（20）日下午5點「最後通牒」，惟政府未有回應撤回修例等五大訴求，最終示威者今（21）日發起「不合作運動」，圍堵灣仔警總、稅務大樓、入境處等政府機關。警方消息指，今天中午有二、三千人加入示威行動，影響公共及緊急服務，例如警方九九九求助服務，形容影響比2014年「佔中」還大。消息指警方暫無計劃清場，會觀察入夜後的民情變化及示威人數增長，若示威者人數增至兩萬人以上，形勢可能會更為複雜，抗爭時間可能會更長。

示威者由上午10點50分起，佔領夏愨道，並包圍警察總部的出入口，阻止警車出入，並不斷高呼口號：「放人」、「香港警察，知法犯法」等。有示威者曾截停衝鋒車，阻止它駛入警察總部，車上兩名警員因車內翳悶而被迫離開，即使立法會議員張超雄再三呼籲放走警車，卻被示威者拒絕及罵退。

示威者自製鐵馬陣圍封警總正門，並以雨傘等物品遮蓋警總牆上的閉路電視，更有人向牆身、地下投擲雞蛋。警方將警察總部大門關閉，以鐵鏈鎖上後門閘門，並暫停灣仔警署報案室服務。由於出入口已被堵塞，黃昏時份，有百多名文職人員被困警察總部內，另外也有正規警員未能放工，部分人經金鐘側門出口離開時，被示威者指罵，雙方曾發生推撞。

警方消息透露，今日下午有二、三千人加入示威行動，對公共及緊急服務構成影響，影響程度比2014年佔中還大，其中999的服務受阻，一旦發生嚴重事件或刑事案件時，未必能即時派員處理。消息指出，警方暫無計劃清場，會觀察放工後的示威人數增長及民情變化。若示威人數增加至兩萬人以上時，示威者抗爭或許會維持一段時間。

警方指出，因警察總部被包圍及道路被阻塞，截至今日下午5點30分，灣仔分區共有43個999求助未能即時處理。警方需要調派其他資源跟進，灣仔分區服務因此出現延誤。警方呼籲示威人士盡快離開現場，令999求助服務得以回復正常。

延伸閱讀：

【逃犯條例】陳健波邀請泛民下周一商討財會審議順序

【逃犯條例】反修例男梁凌杰「頭七」 市民連奏10小時詩歌悼念

文章授權轉載自《香港01》

逃犯條例佔中香港警察林鄭月娥
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

會期成新下台階 港府：接受逃犯修例自然死亡事實

2019-06-21 21:50

國際特赦：612反送中衝突警涉過份武力 違反人權公約

2019-06-21 21:25

反送中示威升級！包圍警總的全港游擊

2019-06-21 17:15

香港民眾包圍警察總部 要求撤回反送中暴動指控

2019-06-21 14:47

反送中 再圍稅務大樓

2019-06-21 14:19

反送中示威包圍警總 蛋洗要求警務處處長盧偉聰對話

2019-06-21 13:58

反送中學英文 搞懂法律英文law、bill、act怎麼用！

2019-06-21 11:41

香港反送中行動升級 上千人聚集立法會

2019-06-21 10:33

大專生21日包圍港政府

2019-06-21 01:52

與港府軟對抗 示威變「慢遊野餐」

2019-06-21 00:30

21日遊行 港大專學界 號召包圍政總

2019-06-21 00:23

反送中恐動搖香港亞洲金融中心地位 新加坡得利

2019-06-20 22:19

陸委會：堅定反對將台港司法互助納入一中框架

2019-06-20 17:46

愛將林鄭月娥犯兩大政治錯誤 習大修法報復西方受挫

2019-06-20 08:42

習大不敢血腥鎮壓 因北京怕失去香港這扇國際後門

2019-06-19 16:32

台灣人必須記住的一堂課》從期待到絕望 「一國兩制」香港實驗22年幾乎崩壞！

2019-06-19 13:14
看更多

熱門文章

挺華為？陸媒分析台積電兩個細節

2019-06-21 09:53

哈雷在中國生產 恐再激怒川普

2019-06-21 11:46

香港反送中行動升級 上千人聚集立法會

2019-06-21 10:33

陳明通會楊鎮浯 直言：小心「習五條」的政治圖謀

2019-06-21 11:27

陸在南海首次部署殲10 專家：殲10巡邏南海將常態化

2019-06-21 11:35

反送中 再圍稅務大樓

2019-06-21 14:19

國際刑警前主席孟宏偉 認了收賄

2019-06-21 00:33

反送中示威包圍警總 蛋洗要求警務處處長盧偉聰對話

2019-06-21 13:58

郭台銘宣布卸任鴻海董事長拚大選 工業富聯拉升

2019-06-21 10:46

母成焦屍...火場捨身護愛女 父燒傷面積達50%

2019-06-21 14:21

雙城論壇新通關密語？柯文哲:「你要諒解我」

2019-06-21 14:29

釋善意？陸官方降低港澳通行證收費標準

2019-06-21 10:00

習近平結束訪朝 金正恩允透過對話解決朝鮮半島問題

2019-06-21 15:24

反送中示威再升級！ 警評估：影響比「佔中」還大

2019-06-21 21:25

浙江4閨密醉後「搶買單」 竟割腕又跳湖喪命

2019-06-21 14:21

美國全力圍剿下 華為登中國最具吸引力雇主

2019-06-21 16:34

間諜活動大門？追剿華為 美官員威嚇倫敦

2019-06-21 16:31

廣州-烏魯木齊-維也納航線 首航

2019-06-21 02:17

會期成新下台階 港府：接受逃犯修例自然死亡事實

2019-06-21 21:50

21日遊行 港大專學界 號召包圍政總

2019-06-21 00:23

香港民眾包圍警察總部 要求撤回反送中暴動指控

2019-06-21 14:47

Fed更鴿 人民幣漲幅近半年最大

2019-06-21 00:50

小米CC新系列手機誕生 對標華為nova主打女性市場

2019-06-21 11:49

9月底前超過40個城市 推不換卡不換號5G服務

2019-06-21 02:18

楊金龍看對岸匯率政策 陸不會放手貶值

2019-06-21 00:50

哈雷機車明年在陸生產

2019-06-21 01:50

大專生21日包圍港政府

2019-06-21 01:52

黃山稀有黃麂受困 警員跳水救援

2019-06-21 11:48

李克強：保護智財權 不分內外資

2019-06-21 01:51

國際特赦：612反送中衝突警涉過份武力 違反人權公約

2019-06-21 21:25

與港府軟對抗 示威變「慢遊野餐」

2019-06-21 00:30

潛江118道小龍蝦料理 獲金氏紀錄

2019-06-21 02:17

在上海被解救 白鯨小白、小灰抵達冰島了

2019-06-21 11:47

衛星影像曝光 中國殲-10戰機部署永興島

2019-06-21 11:24

東南亞女性被賣至中國 警方救出上千人

2019-06-21 14:33

貴州數字經濟增速 連4年居首

2019-06-21 02:18

搶滴滴市場 騰訊網約車OnTime推0.05元叫車

2019-06-21 10:46

雲林縣長率團兩岸交流 為農特產品開拓新市場

2019-06-21 13:26

哈爾濱與阿根廷 開闢合作新渠道

2019-06-21 02:17

上海去年辦展破千場 全球城市之冠

2019-06-21 02:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top