21日遊行 港大專學界 號召包圍政總

2019-06-21 00:23 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



示威者廿日在香港行政長官辦公室前靜坐，要求港府撤回「逃犯條例」修法。（法新社） 分享 facebook

香港大專學界和網民群組向特首林鄭月娥發出限期訴求，要求其昨日下午五點前回應，直到期限過去，林鄭月娥和港府均未作回應，大專學界號召今天（周五）包圍政府總部，絕不退讓。八個網民群組發出連署聲明，發起「全民性的不合作運動」。

反對修訂「逃犯條例」的十間大專院校學生會，周三限期林鄭月娥回應四大訴求，包括：撤銷示威者控罪；追究警隊濫用暴力以及權力；全面收回六月十二日「暴動」定義；撤回修訂逃犯條例草案。

期限過去後，在未獲任何回應下，大專院校學生會再發連署聲明，號召今天發起和平包圍香港政府總部，增加港府的管治成本，直至得到回應為止，強調「誓死捍衛」香港，絕不退讓。參與連署的包括香港中文大學生會、香港大學生會和香港專上學生聯會等。

反修例的通訊程式Telegram群組，下午五時起流傳一份由八個群組包括「青年新政」、「十八區聯合群組」等的連署聲明，不滿林鄭月娥仍未就市民訴求作出正面回應，呼籲關心香港的人於六月廿一日早上七時起一同參與展開「全面不合作運動」，並號召「遍地開花、全民參與」，直至訴求得予回應。

對大專學界學生發起政府總部外集會，民間人權陣線召集人岑子杰說，一旦學界發起包圍政總行動，民陣願意參與。民陣方面正努力籌備七一遊行，將反對修例的訴求帶到七一，並呼籲市民參與七一遊行。

香港民主黨立法會議員胡志偉則提醒學生及參與民眾，今天一旦包圍政府總部，要保持和平，因擔心太偏激的行為，會令民意逆轉。

香港多個團體昨天下午曾到特首辦外請願，促請林鄭月娥回應學生訴求並走出辦公室跟青年對話。到場示威的團體包括「家長聯盟」、「進步教師同盟」、「學術自由學者聯盟」。