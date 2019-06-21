大專生21日包圍港政府

2019-06-21 01:52 經濟日報 香港特派員 經濟日報 香港特派員 李春 ╱香港報導



香港大專學界和網民群組向特首林鄭月娥發出限期訴求，要求其昨（20）日下午5時前回應，直到期限過去，林鄭月娥和港府均未作回應，大專學界號召今天（周五）包圍政府總部，絕不退讓。八個網民群組發出連署聲明，發起「全民性的不合作運動」。

反對修訂「逃犯條例」的十間大專院校學生會，周三限期林鄭月娥回應四大訴求，包括：撤銷示威者控罪；追究警隊濫用暴力以及權力；全面收回6月12日「暴動」定義；撤回修訂逃犯條例草案。期限過去後，在未獲任何回應下，大專院校學生會再發連署聲明，號召今天發起和平包圍香港政府總部，增加港府的管治成本，直至得到回應為止，強調「誓死捍衛」香港，絕不退讓。參與連署的包括香港中文大學生會、香港大學生會和香港專上學生聯會等。

反修例的通訊程式Telegram群組，下午5時起流傳一份由八個群組包括「青年新政」、「18區聯合群組」等的連署聲明，不滿林鄭月娥仍未就市民訴求作出正面回應，呼籲關心香港的人於6月21日早上7時起一同參與展開「全面不合作運動」，並號召「遍地開花、全民參與」，直至訴求得予回應。聲明還提出，「罷工、罷課、罷市」，如市民未能參與三罷亦可按章工作，保持專業態度。

對大專學界學生發起政府總部外集會，民間人權陣線召集人岑子杰說，一旦學界發起包圍政總行動，民陣願意參與。