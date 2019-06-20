新聞眼／林鄭的眼淚 不如許志安

來源：YouTube

香港特首林鄭月娥日前親上火線，就《逃犯條例》修訂引發爭議道歉，但她未提及撤例，也未回應示威者所提訴求。香港重量級智庫「團結香港基金會」作民調，多達74%、逾10萬人反對林鄭續任特首。坊間熱議一段錄音，證實建制派中人以粗口斥喝，特首淚灑禮賓府的故事。

香港特首的道歉被嘲不如許志安 (視頻截圖) 分享 facebook

「團結香港基金會」由全國政協副主席董建華發起，並擔任基金會主席，80多名顧問囊括香港政商學等各界意見領袖，內地首富馬雲也在顧問名單中，經常策動並引領話題。

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這家智庫的評論網「思考香港」，19日在臉書舉辦網上投票非常熱烈，問網友是否支持林鄭月娥「未來三年繼續施政」。直到19日下午4時有近14萬人投票，支持者只有26%，不支持者多達74%，即有逾10萬人反對林鄭月娥出任特首。

除了網上投票，屬建制派也表達對林鄭的不滿，甚至有人嘲諷她「還不如一把鼻涕一把眼淚的許志安」，更令人議論的是，一位建制派核心成員麥美娟當面以粗口問候特首，讓林鄭當眾淚灑之事。

在12日警民衝突後，林鄭準備「暫緩」修例，以平息社會怒潮，召集建制派人士到禮賓府。會後傳出，建制派最大政團工聯會的立法會議員麥美娟，在閉門會議中用粗口大罵林鄭「X街」，更質疑林鄭不是政府溝通工作做得不好，而是一開始就錯估形勢。

麥美娟早在香港回歸前就投身傳統左派，曾任董建華的特首競選經理，也曾擔任「明天更好基金」經理，她是由基層區議員一路到立法會議員。麥美娟被追問這一事件時，不否認自己曾大罵林鄭，只是連稱閉門會議內容不會透露。

傳說中的「X街」，應是廣東話中的「仆街」，那是極憤怒下詛咒人死之語。「仆」即倒，倒臥街頭當然不是好事。