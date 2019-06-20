訂死線！香港學生：不撤惡法再遊行

2019-06-20 13:28 世界日報 香港20日電



訂死線 學生：不撤送中條例 21日再遊行 歐新社 分享 facebook

針對香港200萬人遊行「反送中」的五大訴求，特首林鄭月娥日前在記者會上「道歉但不撤案」。香港大學生昨天提出最後期限，呼籲林鄭在今天下午5時前回應四項訴求，否則明天升級抗議行動，已在網路上串聯包圍立法會、特首辦，放話「不撤不散」。民陣則示本周日不會再發起大型遊行，專心籌備「七一遊行」。

香港立法會自12日企圖恢復二讀《逃犯條例》未成，即開始連日休會，昨天恢復會議，但立法會只質詢金鐘示威衝突，還因不足法定人數宣布休會。

目前組織抗爭行動的大專學界，包括中文大學、教育大學、城市大學、科技大學、恆生大學及演藝學院的學生會。他們提出訴求主要有四：撤回修例草案、收回暴動定性、撤銷所有控罪、以及徹底追究警隊涉嫌濫用暴力。與早前大遊行民陣的五大訴求相較，沒有包括林鄭月娥下台在內。

大專學界提出的抗爭行動升級，包括號召市民明天包圍政府總部，學界也會支持市民自發各種「不合作運動」，例如阻塞港鐵。

中大學生會長蘇浚鋒指出，林鄭道歉沒有誠意，港府互相推卸責任，保安局長李家超及律政司長鄭若驊未交代事件。

這次反送中行動，缺乏政黨組織動員，也沒有公認的精神領袖，呈自發性、群組化、年輕化等新特徵，抗爭者的小眾自我動員十分明顯。昨天中午，多個 「反送中」Telegram群組發表聯合聲明，如果港府不在今天下午5時前回應示威者的訴求，就會在明天上午7時將抗爭行動升級。

上述群組的「最後期限」時間與大專界相近，不同的是他們保留反送中大遊行的全部五點訴求：完全撤回逃犯條例、追究警察開槍鎮壓、不檢控且釋放示威者、收回暴動定性、林鄭月娥問責下台。

政治人物也紛紛上媒體批評林鄭月娥。民主黨主席胡志偉指出，林鄭的道歉給予公眾「心不甘、情不願」的印象很強烈。建制派的實政圓桌立法會議員田北辰說，兩次大遊行讓他對港人感到驕傲，相信北京會考慮民意。

民陣聲援 要林鄭回應

另外，民陣雖專心籌備「七一遊行」，但仍聲援香港各民間團體自發性的運動，並繼續要求林鄭在7月1日前，回應民眾訴求。