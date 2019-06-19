親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
四川宜賓地震
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

高雄市沒錢防治登革熱？她查出前市長陳菊竟減列9162萬

勞保月領、一次領那個好？ 保證領回機制不吃虧

六一二衝突 網民多段影片「還原真相」

2019-06-19 14:02世界日報 香港19日電

針對六一二中信大廈外的衝突，不少網民整理當天多個影片，試圖還原衝突真相。影片顯示，參與集會的市民被「夾擊」，被迫湧入中信大廈躲避，其間催淚彈打向人群，示威者不斷驚呼。根據警務處長盧偉聰在事發翌日的說法，警方整個行動發射了逾150枚催淚彈、20枚布袋彈及數發橡膠子彈。

網片揭6．12示威區亂 催淚彈兩端夾擊中信險釀人踩人 (影片截圖)
網片揭6．12示威區亂 催淚彈兩端夾擊中信險釀人踩人 (影片截圖)
分享

明報報導，當時情混亂，險釀「人踩人」，民陣將就當日多項事件一併向警方投訴。民陣召集人岑子杰表示，當日在無任何衝突情下，警方向示威區擲10多枚催淚彈。監警會主席梁定邦說現階段尚無法判斷，「但情屬實，一定會深入研究」。

中信大廈管理公司回應稱，大廈當天一直都有開放，管理處已盡力在確保所有人安全下，在樓內容納盡可能多的民眾。

影片顯示，由於大廈其中一道門被鎖上，市民以硬物敲擊大門，嘗試擊碎玻璃讓更多人內進，同時有大批市民沿大廈「旋轉門」及另一側門內進，情混亂。親歷事件的趙先生指出，當日於該處集結者多為學生，大家觀看民陣大台上的議員輪流發言，氣氛和平，後來突然看到立法會有煙冒出，疑警方施放催淚彈，市民才進入中信大廈暫避。

據報導，他說當時不少人被推著走，情「一片混亂」，「大家都是肩貼肩的站著」。而且大廈內沒有窗，冷氣不足，加上空氣混有催淚煙，相當刺鼻，後來有人不適暈眩，需哮喘藥，亦有人呼籲群眾蹲下避免吸入煙霧，不少人在哭，他則惶恐及擔心。

網片揭6．12示威區亂 催淚彈兩端夾擊中信險釀人踩人 (影片截圖)
網片揭6．12示威區亂 催淚彈兩端夾擊中信險釀人踩人 (影片截圖)
分享

趙強調，警方施放催淚彈前，市民一直和平集會，沒衝擊也沒挑戰警方防線，「當時甚至是沒有防線，只是警方自己壓過來」。趙不知警方根據什麼理據或目標、毫無預告下清場，他事後翻看網上片段，見警方朝人群投擲催淚彈，差點釀成人踩人，他對此感憤怒，「不是向地面擲以驅散人群，而是擲進人群中，好危險，是罔顧了市民安全」。

網片揭6．12示威區亂 催淚彈兩端夾擊中信險釀人踩人 (影片截圖)
網片揭6．12示威區亂 催淚彈兩端夾擊中信險釀人踩人 (影片截圖)
分享

中信香港
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

台灣人必須記住的一堂課》從期待到絕望 「一國兩制」香港實驗22年幾乎崩壞！

2019-06-19 13:14

備好紙巾全沒用…女特首鐵嘴道歉 沒眼淚有火花

2019-06-19 00:42

「不撤例不下台」港特首再道歉 泛民怒喊不買帳

2019-06-18 23:49

路透：修訂逃犯條例喪失民心 移民台灣港人大增

2019-06-19 00:39

港人反送中大遊行…CNN：破壞北京對台灣布局

2019-06-19 00:15

讓路救護車、不留垃圾…港人高質「比催淚彈催淚」

2019-06-19 14:01

林鄭穿勝選戰袍 1小時內8度道歉

2019-06-19 13:56

港特首對反送中「暴動」失憶…是因為全球瘋傳這影片？

2019-06-19 10:00

反送中醞釀21日抗爭升級

2019-06-19 08:56

「美英粗暴干預修例」北京強烈不滿

2019-06-19 00:23

傲慢的林鄭？民主派憤怒 建制派尷尬…

2019-06-19 00:03

港警罵「記你老X」 「兩子之母」林鄭月娥迴避記者質問

2019-06-18 22:47

法媒觀察香港反送中 北京進退兩難

2019-06-18 21:26

黃之鋒：2百萬人遊行 換來林鄭月娥虛偽道歉

2019-06-18 21:00

華郵：中國對待香港態度 攸關台灣未來

2019-06-18 20:02

台灣女孩深入香港「反送中」遭恐嚇 林飛帆隔空關心

2019-06-18 20:00

「反送中」延燒 BBC報導：台灣人開始重視國家安全

2019-06-18 19:25

香港特首公開道歉不下台 泛民派無法接受

2019-06-18 19:16

林榮基研判 港府不會撤銷逃犯條例

2019-06-18 19:00

港府道歉 羅文嘉：緩兵之計秋後算賬

2019-06-18 18:45

反送中後省去談抗中力氣 羅文嘉：民進黨要大談經濟牌

2019-06-18 18:19

風暴過後 港特首公開道歉但不撤條例、不下台

2019-06-18 18:07

羅文嘉：紅色滲透不只媒體 而是台灣很多層面

2019-06-18 17:37

傳林鄭月娥曾躲廁所哭 記者會講台放置「紙巾陣」

2019-06-18 17:29

百萬人民站出來 香港逃犯條例修訂爭議始末

2019-06-18 17:27

逃犯條例引爆港人怒火 台師大教授：民不信無以立

2019-06-18 16:58

林鄭月娥指修例無時間表 但暫緩、擱置、撤回差在哪？

2019-06-18 16:50

逃犯條例引爆港人眾怒 林鄭月娥向港人真誠道歉

2019-06-18 16:38

撤例？林鄭月娥：暫緩已停止立法，沒有任何立法時間表

2019-06-18 16:28

影／羅文嘉與林榮基 兩個書店老闆的對話

2019-06-18 16:17

林鄭月娥「負責任」出面道歉 未提撤逃犯條例

2019-06-18 16:09

專家：港人大規模示威 預示抗極權的開始

2019-06-18 15:10

華府挺港人捍衛民主 中嗆反對美干涉內政

2019-06-18 15:09

反送中港人不撤不散！要林鄭撤惡法 行政會被迫取消

2019-06-18 15:08

特區首席智囊承認修例完全失敗 港府人士：逃犯條例會自然死亡

2019-06-18 15:07

林鄭月娥下午4點記者會 傳正式道歉、宣布撤逃犯條例

2019-06-18 14:37

華郵：反送中 攸關台灣前途

2019-06-18 14:11

「無領袖、全自發」美媒：香港社運新模式

2019-06-18 13:31

「5人暴動 用150枚催淚彈？」示威者轟警務處長

2019-06-18 13:30
看更多

熱門文章

影／罕見一探新疆「再教育營」 BBC：越看越不對勁

2019-06-18 17:57

「是老公推我下去」 遊泰墜34米懸崖奇蹟生還 孕婦瞞真相保性命

2019-06-19 08:54

四川地震千年歷史「葡萄井」被毀 特產恐絕世

2019-06-18 19:55

「反送中」延燒 BBC報導：台灣人開始重視國家安全

2019-06-18 19:25

台灣女孩深入香港「反送中」遭恐嚇 林飛帆隔空關心

2019-06-18 20:00

路透：修訂逃犯條例喪失民心 移民台灣港人大增

2019-06-19 00:39

港人反送中大遊行…CNN：破壞北京對台灣布局

2019-06-19 00:15

林鄭月娥「負責任」出面道歉 未提撤逃犯條例

2019-06-18 16:09

港特首對反送中「暴動」失憶…是因為全球瘋傳這影片？

2019-06-19 10:00

林鄭月娥指修例無時間表 但暫緩、擱置、撤回差在哪？

2019-06-18 16:50

專家：港人大規模示威 預示抗極權的開始

2019-06-18 15:10

華為榮耀新機 3秒賣4.5億元

2019-06-18 23:26

Uniqlo試衣間有「黑點」 女客驚揭針孔鏡頭

2019-06-18 18:02

傳林鄭月娥曾躲廁所哭 記者會講台放置「紙巾陣」

2019-06-18 17:29

港警罵「記你老X」 「兩子之母」林鄭月娥迴避記者質問

2019-06-18 22:47

反送中醞釀21日抗爭升級

2019-06-19 08:56

法媒觀察香港反送中 北京進退兩難

2019-06-18 21:26

備好紙巾全沒用…女特首鐵嘴道歉 沒眼淚有火花

2019-06-19 00:42

華郵：中國對待香港態度 攸關台灣未來

2019-06-18 20:02

黃之鋒：2百萬人遊行 換來林鄭月娥虛偽道歉

2019-06-18 21:00

四川長寧6級地震傳因中石油開採頁岩氣

2019-06-19 12:43

力拚AI產業 大陸2020年前全國將建十大試驗區

2019-06-19 01:22

陸新版負面清單 年底前全面取消清單外的限制規定

2019-06-18 15:25

G20川習會前先訪朝是對美籌碼 陸慷：想多了

2019-06-18 17:43

羅文嘉：紅色滲透不只媒體 而是台灣很多層面

2019-06-18 17:37

影／羅文嘉與林榮基 兩個書店老闆的對話

2019-06-18 16:17

四川宜賓6.0強震 13死200傷

2019-06-18 17:46

傲慢的林鄭？民主派憤怒 建制派尷尬…

2019-06-19 00:03

逃犯條例引爆港人眾怒 林鄭月娥向港人真誠道歉

2019-06-18 16:38

風暴過後 港特首公開道歉但不撤條例、不下台

2019-06-18 18:07

美控：中國向駐吉布提美軍採「不負責任行動」

2019-06-18 18:38

「不撤例不下台」港特首再道歉 泛民怒喊不買帳

2019-06-18 23:49

中女中學生午休校園集會 聲援香港「反送中」

2019-06-18 15:46

大陸鋼鐵業出現「寶馬」 年產量近億噸

2019-06-18 18:45

「美英粗暴干預修例」北京強烈不滿

2019-06-19 00:23

特區首席智囊承認修例完全失敗 港府人士：逃犯條例會自然死亡

2019-06-18 15:07

支援遼寧艦抗美日情蒐 解放軍「運9」飛越宮古海峽

2019-06-18 18:36

逃犯條例引爆港人怒火 台師大教授：民不信無以立

2019-06-18 16:58

香港特首公開道歉不下台 泛民派無法接受

2019-06-18 19:16

林鄭月娥出面道歉：政府修例上仍有不足 並有憂慮

2019-06-18 16:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top