六一二衝突 網民多段影片「還原真相」

2019-06-19 14:02 世界日報 香港19日電



針對六一二中信大廈外的衝突，不少網民整理當天多個影片，試圖還原衝突真相。影片顯示，參與集會的市民被「夾擊」，被迫湧入中信大廈躲避，其間催淚彈打向人群，示威者不斷驚呼。根據警務處長盧偉聰在事發翌日的說法，警方整個行動發射了逾150枚催淚彈、20枚布袋彈及數發橡膠子彈。

網片揭6．12示威區亂 催淚彈兩端夾擊中信險釀人踩人 (影片截圖) 分享 facebook

明報報導，當時情混亂，險釀「人踩人」，民陣將就當日多項事件一併向警方投訴。民陣召集人岑子杰表示，當日在無任何衝突情下，警方向示威區擲10多枚催淚彈。監警會主席梁定邦說現階段尚無法判斷，「但情屬實，一定會深入研究」。

中信大廈管理公司回應稱，大廈當天一直都有開放，管理處已盡力在確保所有人安全下，在樓內容納盡可能多的民眾。

影片顯示，由於大廈其中一道門被鎖上，市民以硬物敲擊大門，嘗試擊碎玻璃讓更多人內進，同時有大批市民沿大廈「旋轉門」及另一側門內進，情混亂。親歷事件的趙先生指出，當日於該處集結者多為學生，大家觀看民陣大台上的議員輪流發言，氣氛和平，後來突然看到立法會有煙冒出，疑警方施放催淚彈，市民才進入中信大廈暫避。

據報導，他說當時不少人被推著走，情「一片混亂」，「大家都是肩貼肩的站著」。而且大廈內沒有窗，冷氣不足，加上空氣混有催淚煙，相當刺鼻，後來有人不適暈眩，需哮喘藥，亦有人呼籲群眾蹲下避免吸入煙霧，不少人在哭，他則惶恐及擔心。

網片揭6．12示威區亂 催淚彈兩端夾擊中信險釀人踩人 (影片截圖) 分享 facebook

趙強調，警方施放催淚彈前，市民一直和平集會，沒衝擊也沒挑戰警方防線，「當時甚至是沒有防線，只是警方自己壓過來」。趙不知警方根據什麼理據或目標、毫無預告下清場，他事後翻看網上片段，見警方朝人群投擲催淚彈，差點釀成人踩人，他對此感憤怒，「不是向地面擲以驅散人群，而是擲進人群中，好危險，是罔顧了市民安全」。