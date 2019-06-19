林鄭穿勝選戰袍 1小時內8度道歉

2019-06-19 13:56 世界日報 香港19日電



林鄭暴動說法「跟警方」 拒獨立委會查 +道歉穿17年當選特首「戰衣」 +證據不足 6．12涉「遊蕩」8人獲釋 法新社 分享 facebook

特首林鄭月娥六一二示威當天將警民衝突定性為「暴動」，昨在「道歉」記者會並未改口，也拒絕成立獨立調查委員會調查警方暴力執法，只強調若收到投訴警方執法過當，會以現行投訴機制處理。

綜合香港01、明報報導，昨天一小時的記者會中，林鄭連同開場白及回應本地記者提問，總共八次親口向香港市民道歉或致歉。然而，同場也共有五名本地傳媒記者，向林鄭追問有關暴動定性或暴動的定義，以及警察疑濫用暴力問題，林鄭多番搬出警務處處長盧偉聰的解說作「擋箭牌」。

林鄭暴動說法「跟警方」 拒獨立委會查 +道歉穿17年當選特首「戰衣」 +證據不足 6．12涉「遊蕩」8人獲釋 分享 facebook

林鄭稱六一二的說法是跟從警方，「我當日只是按警務處作出了暴動的形容」，但說正如警務處長盧偉聰前日解釋，並非所有人當日出現在那地方都是暴徒或參與暴動者。她說，有關法律對暴動的定義，須交執法部門和律政司處理，但強調如有足夠證據顯示示威者當日使用暴力，警方當然要採取行動。報導指出，被問到當日「速龍小隊」身上並無警員編號難以投訴；又如2016年旺角騷亂中即使示威者未參與暴力行為仍被控暴動罪，林鄭僅重申警務處長盧偉聰的說法，「不是整個事件是暴動」。

林鄭昨日穿一身米色套裝現身「道歉」記者會，媒體發現這是她2017年當選特首之日所穿的同一件「戰衣」。當年她滿臉笑容在點票中心90度鞠躬向選委謝票。相隔兩年，林鄭再穿同一套「戰衣」見媒體，不同的是，臉上失去勝利笑容，向市民道歉亦沒有如當年90度鞠躬。報導說，面對多方壓力，林鄭顯得戰意低落，由上周六記者會上「指導」記者「要尊重遊戲規則」，到昨天不再規限記者提問數目，只有最後被問到警員清場期間推撞商台記者、辱罵「記你老Ｘ」時，略帶笑意回應：「如果你要投訴，請你作出投訴，等投訴處理先再講啦，好嗎？」

證據不足 8人「遊蕩」獲釋

另據報導，警方於六一二當日拘捕涉嫌「遊蕩」的七男一女，經調查，證據不足，七名男子已無條件釋放，警方亦主動聯絡被捕女子盡快安排相關手續。立法會議員鄭松泰表示，得悉有兩名學生已領回個人物品，獲撤控不起訴。