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備好紙巾全沒用…女特首鐵嘴道歉 沒眼淚有火花

2019-06-19 00:42聯合報 香港特派員李春

香港特首林鄭月娥昨出面說明前，現場講台已預先放置好衛生紙盒。 特派記者王騰毅／攝...
香港特首林鄭月娥昨出面說明前，現場講台已預先放置好衛生紙盒。 特派記者王騰毅／攝影
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星期二下午二點，香港立法會揭下黃色警示布告，意味立法會重新開門。港府緊接通知媒體，特首林鄭月娥在下午四點舉行記者會，大批記者立即趕往政府總部。

在兩百萬人上街後，多位建制內人士出來呼籲，要林鄭月娥出來向市民真誠道歉，更有建制中人要她有點身體語言。到得早的攝影記者，立即搶占位置，想拍下林鄭月娥第一次低頭鞠躬的鏡頭。

由於林鄭月娥前幾天在電視上和閉門會見場合都曾因情緒激動，一度在洗手間哭泣。記者會前，有記者發現，工作人員為林鄭月娥準備了「紙巾陣」，不但在講台上放置了一包紙巾，還很細心地將紙巾從袋內抽出。講台內也大包小包地準備紙巾，下面還放一紙箱以等她大哭一場，結果都沒用上。

但這場五十分鐘記者會，那包紙巾沒用上，因為全程沒有眼淚。攝影記者有些失望，因為全程沒有鞠躬。反而記者提問題題緊逼，女特首的風格依舊的鐵嘴鋼牙。

記者們的提問，大多聚焦在遊行示威的五大訴求之上。整件事因「逃犯條例」修例而起，於是記者多番追問，為何不採用撤回而用暫緩，「係咪為咗面子呢？（是不是為了面子）」林鄭月娥對這個問題的回應，先是說「再明確啲去講」，承諾如未能解決矛盾及紛爭前，「絕對唔會貿然重啟程序」。最後不耐煩了，說「無嘢好補充喇（沒什麼好補充啦）」。

被記者進一步追問示威遊行提出的五大訴求「有邊樣做到、邊樣做唔到？（有那樣做到、那樣做不到）」，又問到林鄭月娥是否保持她一貫的作風，忽視無票的市民。林鄭月娥稱，「剛才已回應咗一兩樣」，又說已在可能範圍作出回應。

有記者問她是否未來三年都不下台，有記者不大客氣了，問連續兩個星期天都有百萬人上街，問林鄭月娥「憑乜嘢再為香港服務落去？（憑什麼為香港服務下去）」。林鄭稱，本月底她便會上任兩年，仍有很多工作想做，未來三年會是忙碌的三年，為青年人開拓學業及事業的機會。又說，有教育界人士促她不要停止教育及科研工作，令她有動力繼續工作。她又稱，行政立法關係應該「對事不對人」，希望與立法會各黨派議員合作。

記者會很快就結束了，林鄭月娥急步離去，有記者說她「全程黑面」，即一直陰沉著臉，相信給外面民眾的效果不會好。果然，金鐘示威區即時反應是粗口一片。

林鄭月娥香港立法會逃犯條例
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