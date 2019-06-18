親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
四川宜賓地震
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

評／綠營使勁卡韓 請看盧秀燕怎麼對待林佳龍

違反新聞自由？偵查不公開，媒體到底怕什麼？

台灣女孩深入香港「反送中」遭恐嚇 林飛帆隔空關心

2019-06-18 20:00聯合新聞網 綜合報導

在12日一早飛往香港支援「反送中」示威的台灣女孩張珮歆，不到一周IG帳號已突破4...
在12日一早飛往香港支援「反送中」示威的台灣女孩張珮歆，不到一周IG帳號已突破45萬人追蹤。圖擷自／instagram
分享

在12日一早飛往香港支援「反送中」示威的台灣女孩張珮歆，由於她時常分享現場狀況與轉發第一手消息到instagram上，不到一周帳號已突破45萬人追蹤。但因為她先前曾公開支持「辣台派」蔡英文，不只是在短時間內減少好幾千人追蹤，還不斷有人私訊恐嚇。

張珮歆現正就讀長庚大學二年級，同時亦為「台灣公民幹細胞」組織的發起人之一，她主張自己為「天然獨」，過去就十分關心政治議題，曾於4月13日在台中發起的「護台抗中」集會中強調，現在的台灣年輕人缺乏政治參與的熱情，應多參與政治與社會運動，若是中國要侵略併吞台灣，她說「拿一支掃把，也要拼」。

自從張珮歆12日抵達反送中示威現場後，加入當地後援物資組，幫忙分送生理食鹽水、口罩等，並隨時記錄現場狀況並分享在網路上，她曾在instagram上寫下「瓦斯催淚彈當爆爆王的水球在丟，一丟大家就撐著雨傘繼續往前」、「其實很多外國人也在現場，我台灣人在這應該合理」、「這兩天的香港很平安，我也只有會被中共喝茶的危險而已，接到幾通完全沒出聲的電話，超毛的，還有各種五毛入侵秀下限，現在還加上抓周抓到鍵盤的臺灣人，完全沒罵我的就是香港人」。

然而她在限時觀看的動態中，重複提及「支持蔡英文」、「2020總統大選要投對人」等話，被許多立場不同的網友私訊攻擊、電話恐嚇，讓她倍感害怕。但後續她PO出太陽花學運領袖林飛帆的關心訊息，表示「像吃了顆定心丸」。林飛帆說「你明天到機場上飛機，請傳個訊息給我，平安降落再聯繫一下」、「你先不用擔心太多，我們已經碰過很多這種恐嚇，但多半只是嚇嚇你，所以不用太擔心，就多注意就好」。

張珮歆po出太陽花學運領袖林飛帆的關心訊息，表示「像吃了顆定心丸」。圖擷自／in...
張珮歆po出太陽花學運領袖林飛帆的關心訊息，表示「像吃了顆定心丸」。圖擷自／instagram
分享

林飛帆反送中
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

「反送中」延燒 BCC報導：台灣人開始重視國家安全

2019-06-18 19:25

華郵：中國對待香港態度 攸關台灣未來

2019-06-18 20:02

香港特首公開道歉不下台 泛民派無法接受

2019-06-18 19:16

林榮基研判 港府不會撤銷逃犯條例

2019-06-18 19:00

港府道歉 羅文嘉：緩兵之計秋後算賬

2019-06-18 18:45

反送中後省去談抗中力氣 羅文嘉：民進黨要大談經濟牌

2019-06-18 18:19

風暴過後 港特首公開道歉但不撤條例、不下台

2019-06-18 18:07

羅文嘉：紅色滲透不只媒體 而是台灣很多層面

2019-06-18 17:37

傳林鄭月娥曾躲廁所哭 記者會講台放置「紙巾陣」

2019-06-18 17:29

百萬人民站出來 香港逃犯條例修訂爭議始末

2019-06-18 17:27

逃犯條例引爆港人怒火 台師大教授：民不信無以立

2019-06-18 16:58

林鄭月娥指修例無時間表 但暫緩、擱置、撤回差在哪？

2019-06-18 16:50

逃犯條例引爆港人眾怒 林鄭月娥向港人真誠道歉

2019-06-18 16:38

撤例？林鄭月娥：暫緩已停止立法，沒有任何立法時間表

2019-06-18 16:28

影／羅文嘉與林榮基 兩個書店老闆的對話

2019-06-18 16:17

林鄭月娥「負責任」出面道歉 未提撤逃犯條例

2019-06-18 16:09

專家：港人大規模示威 預示抗極權的開始

2019-06-18 15:10

華府挺港人捍衛民主 中嗆反對美干涉內政

2019-06-18 15:09

反送中港人不撤不散！要林鄭撤惡法 行政會被迫取消

2019-06-18 15:08

特區首席智囊承認修例完全失敗 港府人士：逃犯條例會自然死亡

2019-06-18 15:07

林鄭月娥下午4點記者會 傳正式道歉、宣布撤逃犯條例

2019-06-18 14:37

華郵：反送中 攸關台灣前途

2019-06-18 14:11

「無領袖、全自發」美媒：香港社運新模式

2019-06-18 13:31

「5人暴動 用150枚催淚彈？」示威者轟警務處長

2019-06-18 13:30

墜亡者追悼會 港人獻花折紙鶴

2019-06-18 13:30

警察就要挺警察？暴政下如何避免平庸的邪惡？

2019-06-18 11:48

華郵：北京對港態度攸關台灣前途 反送中對蔡英文有利

2019-06-18 11:20

反送中黑手是台灣？文革腔女孩：台港「恨中」心態作祟

2019-06-18 11:00

香港反送中之際 莫忘台灣杜氏兄弟「送終」案

2019-06-18 10:46

反送中／是誰指示「暫緩」修例？從中美日反應看懂為何港府急喊卡

2019-06-18 10:10

反送中的「抗爭背包」：香港示威者的街頭必備物資？

2019-06-18 08:52

港府人士：逃犯條例會「自然死亡」

2019-06-18 00:20

百萬港人上街頭 陸外交部：譴責暴力行徑

2019-06-18 00:16

立院朝野黨團…齊籲港府撤回逃犯條例

2019-06-18 00:11

聲援反送中 蔡左打曾永權右批柯文哲

2019-06-18 00:07

入夜，港人續圍特首辦 要求林鄭對話撤回修例

2019-06-18 00:03

香港官員：林鄭月娥就算想下台 中國也不會准辭

2019-06-17 22:46

學者：港府暫緩送中條例 習近平罕見挫敗

2019-06-17 21:27

要求林鄭對話 反送中群眾包圍特首辦

2019-06-17 19:45
看更多

熱門文章

韓國瑜怒嗆「一國兩制」陸媒驚：多深的仇才發如此毒誓

2019-06-18 14:38

四川宜賓深夜連五震最大規模6 傳12死、134人傷

2019-06-18 13:12

港媒：林鄭下午向市民正式道歉、傳將撤回反送中條例

2019-06-18 12:04

反送中黑手是台灣？文革腔女孩：台港「恨中」心態作祟

2019-06-18 11:00

林鄭月娥下午4點記者會 傳正式道歉、宣布撤逃犯條例

2019-06-18 14:37

剛發美圖就遇四川地震 Angelababy：走了20多層樓梯逃生

2019-06-18 08:17

林鄭月娥「負責任」出面道歉 未提撤逃犯條例

2019-06-18 16:09

四川地震 央視空拍呈現震央最新災情

2019-06-18 11:46

剛宣布習近平訪北韓 吉林發生震源深度0公里地震引猜想

2019-06-17 22:06

香港官員：林鄭月娥就算想下台 中國也不會准辭

2019-06-17 22:46

華為示警 兆元營收恐蒸發

2019-06-18 01:49

林鄭月娥指修例無時間表 但暫緩、擱置、撤回差在哪？

2019-06-18 16:50

影／罕見一探新疆「再教育營」 BBC：越看越不對勁

2019-06-18 17:57

四川宜賓地震已造成11人死亡

2019-06-18 07:15

【重磅快評】風已經變了 總統大選已是恐懼反恐懼之戰

2019-06-18 11:50

學者：港府暫緩送中條例 習近平罕見挫敗

2019-06-17 21:27

四川長寧強震 已造成11人死亡122人受傷

2019-06-18 07:24

傳林鄭月娥曾躲廁所哭 記者會講台放置「紙巾陣」

2019-06-18 17:29

「反送中」延燒 BCC報導：台灣人開始重視國家安全

2019-06-18 19:25

四川深夜連6震 專家：後續不會發生更大規模地震

2019-06-18 11:31

華郵：北京對港態度攸關台灣前途 反送中對蔡英文有利

2019-06-18 11:20

Uniqlo試衣間有「黑點」 女客驚揭針孔鏡頭

2019-06-18 18:02

出現逾60次餘震 四川地震死亡人數增至12人 高速公路裂開

2019-06-18 13:00

對美發信號彈！G20峰會前 習近平訪北韓

2019-06-18 00:01

專家：港人大規模示威 預示抗極權的開始

2019-06-18 15:10

川藏鐵路將開工 成都─拉薩 最快8小時

2019-06-18 02:12

陸新版負面清單 年底前全面取消清單外的限制規定

2019-06-18 15:25

入夜，港人續圍特首辦 要求林鄭對話撤回修例

2019-06-18 00:03

特斯拉上海廠 超速完工

2019-06-18 02:04

兩岸關係不佳 無礙文化部率台灣電影登陸搶錢

2019-06-18 00:07

逃犯條例引爆港人眾怒 林鄭月娥向港人真誠道歉

2019-06-18 16:38

四川宜賓地震無台灣團 氣象局：不會誘發台灣引起地震

2019-06-18 09:35

港警務處長轉口風：暴動罪者僅部分，大部分是和平人士

2019-06-17 22:57

風暴過後 港特首公開道歉但不撤條例、不下台

2019-06-18 18:07

四川地震千年歷史「葡萄井」被毀 特產恐絕世

2019-06-18 19:55

羅文嘉：紅色滲透不只媒體 而是台灣很多層面

2019-06-18 17:37

影／羅文嘉與林榮基 兩個書店老闆的對話

2019-06-18 16:17

特區首席智囊承認修例完全失敗 港府人士：逃犯條例會自然死亡

2019-06-18 15:07

香港前特首：逃犯修例重創香港國外聲譽

2019-06-18 11:00

百萬港人上街頭 陸外交部：譴責暴力行徑

2019-06-18 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top