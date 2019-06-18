台灣女孩深入香港「反送中」遭恐嚇 林飛帆隔空關心

2019-06-18 20:00 聯合新聞網 綜合報導



在12日一早飛往香港支援「反送中」示威的台灣女孩張珮歆，不到一周IG帳號已突破45萬人追蹤。圖擷自／instagram 分享 facebook

在12日一早飛往香港支援「反送中」示威的台灣女孩張珮歆，由於她時常分享現場狀況與轉發第一手消息到instagram上，不到一周帳號已突破45萬人追蹤。但因為她先前曾公開支持「辣台派」蔡英文，不只是在短時間內減少好幾千人追蹤，還不斷有人私訊恐嚇。

張珮歆現正就讀長庚大學二年級，同時亦為「台灣公民幹細胞」組織的發起人之一，她主張自己為「天然獨」，過去就十分關心政治議題，曾於4月13日在台中發起的「護台抗中」集會中強調，現在的台灣年輕人缺乏政治參與的熱情，應多參與政治與社會運動，若是中國要侵略併吞台灣，她說「拿一支掃把，也要拼」。

自從張珮歆12日抵達反送中示威現場後，加入當地後援物資組，幫忙分送生理食鹽水、口罩等，並隨時記錄現場狀況並分享在網路上，她曾在instagram上寫下「瓦斯催淚彈當爆爆王的水球在丟，一丟大家就撐著雨傘繼續往前」、「其實很多外國人也在現場，我台灣人在這應該合理」、「這兩天的香港很平安，我也只有會被中共喝茶的危險而已，接到幾通完全沒出聲的電話，超毛的，還有各種五毛入侵秀下限，現在還加上抓周抓到鍵盤的臺灣人，完全沒罵我的就是香港人」。

然而她在限時觀看的動態中，重複提及「支持蔡英文」、「2020總統大選要投對人」等話，被許多立場不同的網友私訊攻擊、電話恐嚇，讓她倍感害怕。但後續她PO出太陽花學運領袖林飛帆的關心訊息，表示「像吃了顆定心丸」。林飛帆說「你明天到機場上飛機，請傳個訊息給我，平安降落再聯繫一下」、「你先不用擔心太多，我們已經碰過很多這種恐嚇，但多半只是嚇嚇你，所以不用太擔心，就多注意就好」。