親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
四川宜賓地震
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

評／綠營使勁卡韓 請看盧秀燕怎麼對待林佳龍

違反新聞自由？偵查不公開，媒體到底怕什麼？

「反送中」延燒 BCC報導：台灣人開始重視國家安全

2019-06-18 19:25聯合新聞網 綜合報導

香港反送中力量從9日開始越來越大，讓台灣民眾十分關心情勢走向。 圖／聯合報系資料...
香港反送中力量從9日開始越來越大，讓台灣民眾十分關心情勢走向。 圖／聯合報系資料照
分享

香港反送中力量從9日開始越來越大，從12日首次由學生與港警發生衝突以來，都讓台灣民眾十分關心情勢走向。16日在台北發起的「台灣撐香港」集會也吸引上千人前往，中研院院社會所副所長陳志柔認為，香港抗爭事件使台灣民眾更重視主權，對中國政權的恐懼及不信任度也急劇增加。

16日這場聲援香港反送中的示威遊行，除了譴責香港政府用暴力鎮壓異聲，也反對港府的暫緩作法，以撤回修訂《逃犯條例》草案為訴求。據《BCC中文網》報導，陳志柔認為，台灣民眾對修改條例後的影響並不清楚，但看到此次香港人上街抗議的聲勢，以及中國對香港的控制、滲透，會增加台灣人對中國的不信任。

甚至在14日由中研院「中國效應專題研究小組」公開的民調顯示，是自2013年以來，台灣民眾首次在兩岸交流協商的選擇題中，認為「國家安全」的重要性超越了「經濟利益」，以58.3％對31.3％逆轉。

陳志柔指出，香港事件讓台灣人對於國家安全、國家主權更有警覺，台灣人對於中國的不信任與香港很像，雖然程度有別，但方向一致。陳至柔說，「這種恐懼會演變成排斥，然後會逐漸成了像香港所爆發的憤怒。」

陳志柔還說，若北京政府這五年來的策略是，對台灣友善並容許台灣的國際空間，台灣人民對北京政府的「惡感」就會減輕，甚至不排除因此產生好感；但過去中國的態度以強硬打壓，也因此累積了台灣人對中國的不信任。陳志柔認為，「香港人抗爭會讓台灣人更確認這樣的不信任」。

香港行政長官林鄭月娥下午舉行記者會，聲明針對處理修例工作不足，負上極大責任，並向...
香港行政長官林鄭月娥下午舉行記者會，聲明針對處理修例工作不足，負上極大責任，並向市民真誠道歉。特派記者王騰毅／攝影
分享

香港反送中中研院逃犯條例民調
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

台灣女孩深入香港「反送中」遭恐嚇 林飛帆隔空關心

2019-06-18 20:00

華郵：中國對待香港態度 攸關台灣未來

2019-06-18 20:02

香港特首公開道歉不下台 泛民派無法接受

2019-06-18 19:16

林榮基研判 港府不會撤銷逃犯條例

2019-06-18 19:00

港府道歉 羅文嘉：緩兵之計秋後算賬

2019-06-18 18:45

反送中後省去談抗中力氣 羅文嘉：民進黨要大談經濟牌

2019-06-18 18:19

風暴過後 港特首公開道歉但不撤條例、不下台

2019-06-18 18:07

羅文嘉：紅色滲透不只媒體 而是台灣很多層面

2019-06-18 17:37

傳林鄭月娥曾躲廁所哭 記者會講台放置「紙巾陣」

2019-06-18 17:29

百萬人民站出來 香港逃犯條例修訂爭議始末

2019-06-18 17:27

逃犯條例引爆港人怒火 台師大教授：民不信無以立

2019-06-18 16:58

林鄭月娥指修例無時間表 但暫緩、擱置、撤回差在哪？

2019-06-18 16:50

逃犯條例引爆港人眾怒 林鄭月娥向港人真誠道歉

2019-06-18 16:38

撤例？林鄭月娥：暫緩已停止立法，沒有任何立法時間表

2019-06-18 16:28

影／羅文嘉與林榮基 兩個書店老闆的對話

2019-06-18 16:17

林鄭月娥「負責任」出面道歉 未提撤逃犯條例

2019-06-18 16:09

專家：港人大規模示威 預示抗極權的開始

2019-06-18 15:10

華府挺港人捍衛民主 中嗆反對美干涉內政

2019-06-18 15:09

反送中港人不撤不散！要林鄭撤惡法 行政會被迫取消

2019-06-18 15:08

特區首席智囊承認修例完全失敗 港府人士：逃犯條例會自然死亡

2019-06-18 15:07

林鄭月娥下午4點記者會 傳正式道歉、宣布撤逃犯條例

2019-06-18 14:37

華郵：反送中 攸關台灣前途

2019-06-18 14:11

「無領袖、全自發」美媒：香港社運新模式

2019-06-18 13:31

「5人暴動 用150枚催淚彈？」示威者轟警務處長

2019-06-18 13:30

墜亡者追悼會 港人獻花折紙鶴

2019-06-18 13:30

警察就要挺警察？暴政下如何避免平庸的邪惡？

2019-06-18 11:48

華郵：北京對港態度攸關台灣前途 反送中對蔡英文有利

2019-06-18 11:20

反送中黑手是台灣？文革腔女孩：台港「恨中」心態作祟

2019-06-18 11:00

香港反送中之際 莫忘台灣杜氏兄弟「送終」案

2019-06-18 10:46

反送中／是誰指示「暫緩」修例？從中美日反應看懂為何港府急喊卡

2019-06-18 10:10

反送中的「抗爭背包」：香港示威者的街頭必備物資？

2019-06-18 08:52

港府人士：逃犯條例會「自然死亡」

2019-06-18 00:20

百萬港人上街頭 陸外交部：譴責暴力行徑

2019-06-18 00:16

立院朝野黨團…齊籲港府撤回逃犯條例

2019-06-18 00:11

聲援反送中 蔡左打曾永權右批柯文哲

2019-06-18 00:07

入夜，港人續圍特首辦 要求林鄭對話撤回修例

2019-06-18 00:03

香港官員：林鄭月娥就算想下台 中國也不會准辭

2019-06-17 22:46

學者：港府暫緩送中條例 習近平罕見挫敗

2019-06-17 21:27

要求林鄭對話 反送中群眾包圍特首辦

2019-06-17 19:45
看更多

熱門文章

韓國瑜怒嗆「一國兩制」陸媒驚：多深的仇才發如此毒誓

2019-06-18 14:38

四川宜賓深夜連五震最大規模6 傳12死、134人傷

2019-06-18 13:12

港媒：林鄭下午向市民正式道歉、傳將撤回反送中條例

2019-06-18 12:04

反送中黑手是台灣？文革腔女孩：台港「恨中」心態作祟

2019-06-18 11:00

林鄭月娥下午4點記者會 傳正式道歉、宣布撤逃犯條例

2019-06-18 14:37

剛發美圖就遇四川地震 Angelababy：走了20多層樓梯逃生

2019-06-18 08:17

林鄭月娥「負責任」出面道歉 未提撤逃犯條例

2019-06-18 16:09

四川地震 央視空拍呈現震央最新災情

2019-06-18 11:46

剛宣布習近平訪北韓 吉林發生震源深度0公里地震引猜想

2019-06-17 22:06

香港官員：林鄭月娥就算想下台 中國也不會准辭

2019-06-17 22:46

華為示警 兆元營收恐蒸發

2019-06-18 01:49

林鄭月娥指修例無時間表 但暫緩、擱置、撤回差在哪？

2019-06-18 16:50

影／罕見一探新疆「再教育營」 BBC：越看越不對勁

2019-06-18 17:57

四川宜賓地震已造成11人死亡

2019-06-18 07:15

【重磅快評】風已經變了 總統大選已是恐懼反恐懼之戰

2019-06-18 11:50

學者：港府暫緩送中條例 習近平罕見挫敗

2019-06-17 21:27

四川長寧強震 已造成11人死亡122人受傷

2019-06-18 07:24

傳林鄭月娥曾躲廁所哭 記者會講台放置「紙巾陣」

2019-06-18 17:29

「反送中」延燒 BCC報導：台灣人開始重視國家安全

2019-06-18 19:25

四川深夜連6震 專家：後續不會發生更大規模地震

2019-06-18 11:31

華郵：北京對港態度攸關台灣前途 反送中對蔡英文有利

2019-06-18 11:20

Uniqlo試衣間有「黑點」 女客驚揭針孔鏡頭

2019-06-18 18:02

出現逾60次餘震 四川地震死亡人數增至12人 高速公路裂開

2019-06-18 13:00

對美發信號彈！G20峰會前 習近平訪北韓

2019-06-18 00:01

專家：港人大規模示威 預示抗極權的開始

2019-06-18 15:10

川藏鐵路將開工 成都─拉薩 最快8小時

2019-06-18 02:12

陸新版負面清單 年底前全面取消清單外的限制規定

2019-06-18 15:25

入夜，港人續圍特首辦 要求林鄭對話撤回修例

2019-06-18 00:03

特斯拉上海廠 超速完工

2019-06-18 02:04

兩岸關係不佳 無礙文化部率台灣電影登陸搶錢

2019-06-18 00:07

逃犯條例引爆港人眾怒 林鄭月娥向港人真誠道歉

2019-06-18 16:38

四川宜賓地震無台灣團 氣象局：不會誘發台灣引起地震

2019-06-18 09:35

港警務處長轉口風：暴動罪者僅部分，大部分是和平人士

2019-06-17 22:57

風暴過後 港特首公開道歉但不撤條例、不下台

2019-06-18 18:07

四川地震千年歷史「葡萄井」被毀 特產恐絕世

2019-06-18 19:55

羅文嘉：紅色滲透不只媒體 而是台灣很多層面

2019-06-18 17:37

影／羅文嘉與林榮基 兩個書店老闆的對話

2019-06-18 16:17

特區首席智囊承認修例完全失敗 港府人士：逃犯條例會自然死亡

2019-06-18 15:07

香港前特首：逃犯修例重創香港國外聲譽

2019-06-18 11:00

百萬港人上街頭 陸外交部：譴責暴力行徑

2019-06-18 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top