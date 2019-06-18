「反送中」延燒 BCC報導：台灣人開始重視國家安全

2019-06-18 19:25 聯合新聞網 綜合報導



香港反送中力量從9日開始越來越大，讓台灣民眾十分關心情勢走向。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

香港反送中力量從9日開始越來越大，從12日首次由學生與港警發生衝突以來，都讓台灣民眾十分關心情勢走向。16日在台北發起的「台灣撐香港」集會也吸引上千人前往，中研院院社會所副所長陳志柔認為，香港抗爭事件使台灣民眾更重視主權，對中國政權的恐懼及不信任度也急劇增加。

16日這場聲援香港反送中的示威遊行，除了譴責香港政府用暴力鎮壓異聲，也反對港府的暫緩作法，以撤回修訂《逃犯條例》草案為訴求。據《BCC中文網》報導，陳志柔認為，台灣民眾對修改條例後的影響並不清楚，但看到此次香港人上街抗議的聲勢，以及中國對香港的控制、滲透，會增加台灣人對中國的不信任。

甚至在14日由中研院「中國效應專題研究小組」公開的民調顯示，是自2013年以來，台灣民眾首次在兩岸交流協商的選擇題中，認為「國家安全」的重要性超越了「經濟利益」，以58.3％對31.3％逆轉。

陳志柔指出，香港事件讓台灣人對於國家安全、國家主權更有警覺，台灣人對於中國的不信任與香港很像，雖然程度有別，但方向一致。陳至柔說，「這種恐懼會演變成排斥，然後會逐漸成了像香港所爆發的憤怒。」

陳志柔還說，若北京政府這五年來的策略是，對台灣友善並容許台灣的國際空間，台灣人民對北京政府的「惡感」就會減輕，甚至不排除因此產生好感；但過去中國的態度以強硬打壓，也因此累積了台灣人對中國的不信任。陳志柔認為，「香港人抗爭會讓台灣人更確認這樣的不信任」。