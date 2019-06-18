撤例？林鄭月娥：暫緩已停止立法，沒有任何立法時間表

2019-06-18 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



香港特首林鄭月娥今(18)日下午4時在政府總部，「向每一位香港市民真誠道歉」，但未表態撤例。

到底引發爭議的《逃犯條例》修訂是否撤回，林鄭表示，6月15日宣布暫緩後，已即時停止立法工作，亦沒有任何立法時間表。

至於港警拘捕示威學生，林鄭指，警務處處長已經解釋，她再度強調，沒有說過當日的公眾集會的人士是暴徒。她認為只要當日出席的市民沒有使用暴力，便不用擔心。